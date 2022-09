Le gouvernement mexicain affirme que le train ne représente aucune menace pour le squelette

MEXICO CITY – L’Institut national d’anthropologie et d’histoire du Mexique a déclaré jeudi qu’un squelette humain préhistorique découvert récemment dans un système de grottes inondées le long de la côte caribéenne du pays avait en fait été enregistré par l’institut en 2019 et ne serait pas menacé par un projet de train touristique à proximité.

Plus tôt cette semaine, l’archéologue Octavio del Rio a déclaré que lui et son collègue plongeur Peter Broger avaient vu le crâne et le squelette brisés en partie recouverts de sédiments dans une grotte. Ils l’ont signalé à l’institut, qui n’avait pas publiquement parlé de la découverte jusqu’à sa déclaration jeudi.