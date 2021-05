Le gouvernement «  menace exagérément la liberté d’expression pour faire adopter de nouvelles lois  », déclare le syndicat universitaire

Le gouvernement a été accusé d’avoir «exagéré» la menace à la liberté d’expression sur le campus afin de faire adopter de nouvelles lois par un syndicat universitaire.

Une nouvelle législation sera présentée au parlement pour la première fois mercredi, qui, selon le secrétaire à l’Education, s’attaquerait une fois pour toutes à «l’effet dissuasif de la censure sur le campus».

Cela imposerait de nouvelles exigences aux universités et aux syndicats étudiants et permettrait à un organisme de réglementation de prononcer des amendes pour toute infraction, entre autres mesures.

Mais cette décision a été confrontée à la réaction d’un syndicat représentant des milliers de membres du personnel universitaire au Royaume-Uni qui ont été laissés «incroyablement préoccupés» par cette décision.

Jo Grady, le secrétaire général de l’Union and College Union (UCU), a déclaré à BBC Radio 4Aujourd’hui programme. «Nous pensons que ce projet de loi lui-même est une menace sérieuse pour la liberté d’expression et la liberté académique sur le campus.

Elle a ajouté: « Nous pensons que c’est une exagération incroyablement exagérée des problèmes afin de faire passer cela. »

Interrogée sur l’ancienne ministre de l’Intérieur, Amber Rudd, qui avait été invitée à prendre la parole lors d’un événement à l’Université d’Oxford rétractée en raison du scandale Windrush, Mme Grady a déclaré qu’il y avait des menaces «beaucoup plus graves» à la liberté d’expression parmi les travailleurs universitaires.

Elle a affirmé que le personnel faisait face à des pertes d’emplois «parce que leurs programmes de recherche ne correspondent pas à ce que l’université veut» et que d’autres personnes ayant des contrats précaires doivent «aligner leurs programmes de recherche, encore une fois, sur ce que l’université veut»

«Ce sont de véritables menaces, pas des personnes qui ont déjà des emplois très privilégiés qui ne sont pas autorisées à prendre la parole lors d’un événement 30 minutes avant», a déclaré Mme Grady.

Les universités britanniques ont déclaré partager l’engagement du gouvernement en faveur de la liberté d’expression sur le campus – mais ont déclaré que toute nouvelle mesure devait être «proportionnée».

Un porte-parole du Russell Group, un groupe d’universités de premier plan, a déclaré: «Nos universités ont toujours protégé le droit d’avoir une discussion libre et ouverte sur des idées difficiles ou controversées.»

Ils ont ajouté: «Il est vital que tout nouveau changement ou ajout à un système déjà complexe soit proportionné, protège l’autonomie de l’université et évite de créer une bureaucratie inutile ou lourde.»

Le mois dernier, le groupe s’est engagé à protéger la liberté d’expression sur le campus, ajoutant que leurs institutions facilitaient déjà «des échanges intellectuels libres et francs».

Un porte-parole d’Universities UK – qui représente 140 institutions – a déclaré: « Il est important que le projet de loi sur l’enseignement supérieur (liberté d’expression) soit proportionné – en se concentrant sur le petit nombre d’incidents – et ne duplique pas la législation existante ou ne crée pas de bureaucratie inutile pour les universités. ce qui pourrait avoir des conséquences inattendues. «

Mardi, le discours de la reine a présenté les plans du gouvernement pour introduire de nouvelles lois sur la liberté d’expression dans les universités.

Le ministère de l’Éducation (DfE) a déclaré que les universités et collèges enregistrés en Angleterre seront tenus de promouvoir et de défendre la liberté d’expression et la liberté académique en vertu de la législation proposée.

Pour la première fois, les syndicats d’étudiants des universités seraient tenus de prendre des mesures pour garantir la liberté d’expression légale des membres et des conférenciers invités en vertu des dispositions du projet de loi.

Cela fait suite à la controverse sur les cas de «non-plate-forme» des orateurs – où une plate-forme leur est refusée – sur les campus, y compris de Mme Rudd.

Le nouveau projet de loi couvre également la création d’un champion de la liberté d’expression au sein du régulateur, l’Office des étudiants (OfS), avec le pouvoir d’émettre des sanctions.

Gavin Williamson, le secrétaire à l’éducation, a déclaré: «C’est un droit humain fondamental de pouvoir s’exprimer librement et participer à un débat rigoureux.

«Notre système juridique nous permet d’articuler des points de vue avec lesquels d’autres peuvent être en désaccord tant qu’ils n’atteignent pas le seuil du discours de haine ou d’incitation à la violence. Cela doit être défendu, nulle part plus que dans nos universités de renommée mondiale.»

Il a ajouté: « Tenir les universités responsables de l’importance de la liberté d’expression dans l’enseignement supérieur est un moment décisif dans la réalisation de notre engagement manifeste, la protection des droits des étudiants et des universitaires et la lutte contre l’effet dissuasif de la censure sur le campus une fois pour toutes. «

Dans un communiqué, Jo Grady de l’UCU a déclaré que le gouvernement «utilisait la liberté d’expression comme un cheval de Troie pour accroître son pouvoir et son contrôle sur le personnel et les étudiants».

Un porte-parole de l’OfS a déclaré: «La liberté d’expression et la liberté académique sont des éléments essentiels d’un enseignement et d’une recherche efficaces.

«Les universités et les collèges ont l’obligation légale de protéger à la fois la liberté d’expression et la liberté académique, et leur respect de ces responsabilités constitue une partie importante de leurs conditions d’inscription auprès de l’OfS.

Ils ont ajouté: « Nous veillerons à ce que les changements résultant des propositions exprimées dans [the] Le discours de la reine renforce ces responsabilités et intègre la définition la plus large de la liberté d’expression dans la loi.

