"Le gouvernement Manmohan n’a pas…": Stinger d’Amit Shah sur la sécurité intérieure

Frappant le précédent régime de l’UPA dirigé par le Congrès, le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a déclaré dimanche que le « gouvernement Manmohan » n’avait pas eu le courage de répondre aux préoccupations de sécurité intérieure du pays, ajoutant que la dispense actuelle, sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, a travaillé pour rendre le pays plus sûr.

S’adressant à une réunion publique à Vishakhapatnam, organisée pour marquer l’achèvement de neuf ans de gouvernement central dirigé par le BJP sous le Premier ministre Modi, le ministre de l’Intérieur de l’Union a déclaré : « Pendant le gouvernement de l’UPA, ‘Alia, Malia, Jamalia’ (n’importe quel Tom, Dick et Harry) passeraient en Inde et déchaîneraient la terreur sur notre peuple. Le gouvernement Manmohan n’a pas eu le courage de faire quoi que ce soit contre eux. Au cours de ses 9 années au pouvoir, le gouvernement sous la direction du Premier ministre Modi a travaillé pour assurer la sécurité intérieure. du pays. »

Il a déclaré que dans les dix jours suivant les attentats terroristes d’Uri et de Pulwama, l’Inde, sous la direction du Premier ministre Modi, avait mené une frappe chirurgicale et une frappe aérienne de précision pour donner une réponse appropriée aux assaillants de l’autre côté de la frontière.

« Le Premier ministre Modi est à la tête du pays depuis neuf ans maintenant. Pendant ce temps, il a travaillé pour s’assurer que notre sécurité intérieure est sauvegardée à tout prix. Dans les 10 jours suivant les attaques d’Uri et de Pulwama, l’Inde, sous la direction du Premier ministre Modi, a mené une frappe chirurgicale et une frappe aérienne, pénétrant dans la maison de l’ennemi et leur donnant une réponse appropriée », a déclaré Shah.

Frappant le gouvernement de l’Andhra Pradesh sous le ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy, il a déclaré que Vizag était devenu un « repaire d’éléments antisociaux ».

« Vizag est devenu un repaire d’éléments antisociaux sous le règne de Jagan Mohan Reddy. De nombreux membres du parti au pouvoir sont impliqués dans des activités antisociales », a déclaré Amit Shah.

Il a allégué que l’argent envoyé pour le développement avait été pillé par les dirigeants du parti au pouvoir.

« L’argent envoyé par le gouvernement Modi pour le développement de l’Andhra Pradesh a été pillé par le parti de Jagan Mohan Reddy et ses cadres », a-t-il ajouté.

