Le gouvernement libyen de Tripoli signe des accords économiques avec la Turquie

Les accords ont également provoqué la colère du voisin et rival régional de la Turquie, la Grèce, qui les a dénoncés comme « illégaux ».

BENGHAZI, Libye – L’un des gouvernements rivaux de la Libye a signé lundi des accords économiques et maritimes préliminaires avec la Turquie, ce qui a attisé les tensions entre elle et l’autre administration du pays d’Afrique du Nord.

Les protocoles d’accord ont été signés par les deux pays à Tripoli, ouvrant la voie à la poursuite de la coopération bilatérale dans les secteurs des hydrocarbures et du pétrole. Un accord gazier est également attendu, a confirmé le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, lors d’une conférence de presse qui a suivi les signatures.

La Libye est plongée dans le chaos depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Pendant des années, le pays a été divisé entre des administrations rivales, une basée à l’est et une à l’ouest, chacune soutenue par des voyous. les milices et les gouvernements étrangers. Les derniers mois ont vu une recrudescence des affrontements meurtriers entre milices.