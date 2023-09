Le gouvernement libyen affirme que des milliers de personnes sont portées disparues après que la tempête Daniel a inondé l’est

Commentez cette histoire Commentaire

On craint que des milliers de personnes soient mortes dans les inondations qui ont englouti l’est de la Libye après que la tempête Daniel s’est abattue sur ce pays d’Afrique du Nord, engloutissant des quartiers entiers et avec eux, un nombre indéterminé d’habitants. La ville de Derna a été la plus durement touchée, après que des torrents d’eau déchaînés ont détruit deux barrages et emporté des bâtiments entiers dans la mer. Othman Abdul Jalil, ministre de la Santé et porte-parole du gouvernement reconnu par l’ONU dans l’ouest de la Libye, a déclaré à la chaîne de télévision locale al-Masar que la situation continue de se détériorer dans la ville de l’ouest, et qu’au moins 2 000 personnes ont été retrouvées mortes.

« Je m’attends à ce que le nombre de morts s’élève à 10 000 », a-t-il déclaré mardi à la chaîne, ajoutant qu’il n’y avait pas encore de décompte final confirmé car de nombreuses parties de la ville restaient inaccessibles. On estime que Derna comptait environ 90 000 habitants.

« Nous appelons les pays amis à nous aider à sauver ce qui reste de Derna », a déclaré Abdul Jalil. « L’hôpital de campagne est rempli de cadavres. »

Tamer Ramadan, chef de la délégation libyenne de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a également déclaré qu’un nombre impressionnant de personnes étaient toujours portées disparues. atteignant jusqu’à 10 000 dans les cinq villes les plus touchées.

« Nos équipes sur le terrain continuent de procéder à leur évaluation, mais d’après ce que nous voyons et d’après les nouvelles qui nous parviennent, le bilan des morts est énorme », a déclaré Ramadan aux journalistes à Genève par liaison vidéo depuis la Tunisie. Il a dit qu’il s’attend à ce que les morts se comptent par milliers.

Des images de drone du 11 septembre montrent la ville inondée d’Al-Marj. (Vidéo : Télévision Al Masar)

Les autorités de l’est et de l’ouest ont déclaré lundi Derna zone sinistrée après que l’eau l’ait traversée, submergeant certaines parties de la ville dans un liquide couleur cuivre.

Les infrastructures libyennes ont subi des coups répétés au cours de la guerre civile qui a éclaté après la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays reste désormais divisé entre les gouvernements rivaux de l’Est et de l’Ouest.

« Catastrophe » à Derna en Libye alors que des inondations meurtrières engloutissent la ville

L’Occident, qui abrite le gouvernement soutenu par l’ONU, s’est précipité pour aider l’Est après que les images apocalyptiques ont fait surface. Les réseaux de télécommunications étaient en panne lundi et tôt mardi : Abdul Jalil a déclaré avoir perdu le contact avec les services d’urgence de Derna à 3h30 du matin. La chaîne de télévision al-Masar a déclaré qu’elle ne parvenait pas non plus à joindre ses correspondants sur le terrain.

Le général Khalifa Hifter, chef d’une coalition de factions et de combattants irréguliers connue sous le nom d’Armée nationale libyenne dans l’est, a appelé mardi dans un communiqué les autres régions du pays à aider les villes et villages de la région des Montagnes Vertes, qui comprend Derna et autres endroits touchés.

Les Émirats arabes unis, l’Égypte et la Jordanie, Les partisans de la LNA ont dépêché des équipes de recherche et de sauvetage ainsi que du personnel médical pour apporter leur aide. La Turquie, qui soutient traditionnellement l’ennemi de l’ANL à l’ouest, le gouvernement d’entente nationale, a déclaré avoir envoyé trois avions transportant des équipes de recherche et de sauvetage et du matériel humanitaire.

Asmahan Belaoun, député ayant des liens familiaux avec Derna, a déclaré lundi au Post que les plus grandes priorités à l’heure actuelle sont de fournir un réseau de télécommunications et des hélicoptères pour retrouver les survivants. Elle a ajouté qu’à l’approche de l’hiver, les barrages doivent être reconstruits de toute urgence pour éviter toute inondation future.