Le gouvernement libéral n’exclut pas de modifier les objectifs en matière d’immigration, selon Fraser

Le ministre canadien du Logement affirme que le gouvernement fédéral n’exclut pas de modifier ses objectifs ambitieux en matière d’immigration, mais maintient que le pays devrait également se concentrer sur ce qu’il peut faire pour augmenter l’offre de logements lorsqu’il s’agit de relever les défis actuels en matière de logement.

« Si nous devions changer notre façon de fonctionner, fixer un objectif ou aligner les chiffres sur la capacité de logement, ce serait un changement monumental dans la façon dont le Canada gère l’immigration », a déclaré Fraser dans une interview à l’émission Questions Period de CTV avec Vassy Kapelos dimanche.

« Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas le faire. Mais cela signifie que si nous cherchons à apporter un changement permanent à la façon dont fonctionnent les lois canadiennes sur l’immigration, nous devons le faire correctement.

Fraser a déclaré qu’il croyait que le gouvernement fédéral avait « du travail à faire » avec ses programmes d’immigration temporaire, qui fonctionnent actuellement sur la base de la demande de manière « non plafonnée », mais n’a pas « nécessairement » besoin de réduire le nombre de nouveaux arrivants qui deviennent résidents permanents chaque année. Il est courant que près de la moitié de ces personnes soient déjà au Canada en tant que résidents temporaires, a-t-il souligné.

Toutefois, avant d’apporter des changements, Fraser a déclaré que le gouvernement fédéral devrait consulter d’autres niveaux de gouvernement – ​​puisque la décision sur les établissements qui accueillent des étudiants internationaux relève des gouvernements provinciaux – ainsi que des établissements qui ont « le devoir de jouer un rôle ». d’un rôle dans le logement des personnes qui viennent ici.

Il a également souligné que les discussions sur la résolution de la crise du logement dans le pays ne devraient pas tourner uniquement autour de l’immigration.

« Il est important que lorsque nous examinons la réponse à nos problèmes de logement, nous nous concentrions également sur ce que nous pouvons faire pour augmenter l’offre », a déclaré le ministre.

« Je pense qu’il est essentiel de garder à l’esprit que l’immigration demeure l’un des avantages concurrentiels les plus importants du Canada dans l’économie mondiale.

Fraser a présenté les objectifs ambitieux du Canada en matière d’immigration en novembre 2022, alors qu’il était ministre fédéral de l’Immigration, avec pour objectif d’attirer 465 000 résidents permanents en 2023, 485 000 en 2024 et 500 000 en 2025.

À l’époque, il avait déclaré que cette décision était nécessaire pour assurer la prospérité économique du Canada, en aidant les entreprises à trouver des travailleurs pour combler les pénuries de main-d’œuvre et en attirant les compétences requises dans des secteurs clés, notamment les soins de santé, les métiers spécialisés, la fabrication et la technologie.

Cependant, des universitaires, des banques commerciales, des politiciens de l’opposition et des penseurs politiques ont averti le gouvernement fédéral que la stratégie d’immigration à forte croissance du pays exacerbe la crise du logement au Canada.

Dans un rapport de juillet, les économistes de la TD estiment que si la stratégie d’immigration actuelle se poursuit, le déficit de logements au Canada pourrait s’accroître d’environ un demi-million d’unités d’ici seulement deux ans.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement estime que le pays devra construire 3,5 millions de logements supplémentaires d’ici 2030 par rapport à ce qu’il est actuellement en voie de réaliser, pour contribuer à atteindre un semblant d’abordabilité du logement.

Fraser a précédemment déclaré que plafonner le nombre d’étudiants internationaux autorisés à étudier dans ce pays est l’une des solutions dont le gouvernement fédéral discute lorsqu’il s’agit de remédier à l’abordabilité du logement et à la disponibilité des locations.

Mais lors d’un entretien avec Kapelos dimanche, il a déclaré que sa préférence était de continuer à accueillir « un nombre important » d’étudiants internationaux « parce que le programme est bon pour le Canada, à la fois à court terme et à long terme lorsque vous créez un pipeline de nouveaux potentiels. citoyens. »

Fraser a déclaré que le gouvernement fédéral, ainsi que ses partenaires provinciaux et institutionnels, doivent veiller à ce que les étudiants internationaux – dont beaucoup ont déclaré avoir du mal à trouver un logement abordable et adéquat au Canada – soient soutenus et que les communautés aient la capacité de « les absorber » lorsqu’ils arriver ici.

Accueillir au Canada des personnes qui apportent une contribution productive à l’économie du pays est « essentiel », a déclaré Fraser, ajoutant qu’il ne « voulait pas perdre cela ».

«Je tiens à dire que lorsque nous envisageons l’avenir de la planification des niveaux d’immigration, nous voulons maintenir l’ambition et l’immigration, mais nous voulons mieux aligner nos politiques d’immigration sur la capacité d’absorption des communautés, ce qui inclut le logement, les soins de santé, cela inclut les infrastructures.