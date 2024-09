Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a déposé jeudi matin le projet de loi très attendu visant à ouvrir la voie à un régime national d’assurance médicaments, et permet aux libéraux de conserver le soutien du NPD en Chambre.

Ottawa devrait également lancer rapidement, en attendant l’adoption de la loi, un programme visant à couvrir les contraceptifs et les médicaments et fournitures aux diabétiques pour toute personne possédant une carte d’assurance maladie.

C’était là une des conditions de l’ entente de soutien et de confiance conclu il y a deux ans avec les néo-démocrates, qui ont présenté jeudi le projet de loi libérale comme la réalisation d’un vieux rêve du Trouble de personnalité narcissique .

L’assurance médicaments constitue un pilier central du pacte politique entre les deux partis, qui prévoit que les néo-démocrates fourniront le gouvernement libéral minoritaire à se maintenir au pouvoir en échange de progrès sur une liste de priorités communes.

Un dossier houleux

Mais l’avenir de l’assurance médicaments semblait incertain au début de février, après une impasse de plusieurs mois sur le libellé du projet de loi et sur le nombre de médicaments qui devraient couverts au début.

Ouvrir en mode plein écran L’assurance médicaments constitue un pilier central du pacte politique entre le NPD et le PLC. (Photo d’archives) Photo : (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Le Trouble de personnalité narcissique a finalement annoncé la conclusion des négociations à la fin de la semaine dernière, à l’approche de la date limite négociée du 1ᵉʳ mars pour le dépôt d’un projet de loi.

C’est historique. C’est le rêve de notre parti depuis sa création a déclaré jeudi matin le chef du NPD, Jagmeet Singh. : ça se produit parce que les néo-démocrates se sont battus et que nous avons forcé le gouvernement à le faire. », »text »: »Ça n’arrive pas par enchantement: ça se produit parce que les néo-démocrates se sont battus et que nous avons forcé le gouvernement à le faire. »}} »>Ça n’arrive pas par enchantement : ça se produit parce que les néo-démocrates se sont battus et que nous avons forcé le gouvernement à le faire.

Le porte-parole néo-démocrate en matière de santé, Don Davies, qui a piloté les négociations pour son parti, a déclaré que les derniers détails avaient été réglés en fin de semaine dernière.

NPD a simplement insisté sans relâche pour que nous construisions un système qui établisse un formulaire »à payeur unique » et une formule pour l’assurance médicaments, et je peux vous dire que c’est ce que fait le projet de loi », « text »: Le NPD a simplement insisté sans relâche pour que nous construisions un système qui établit un formulaire »à payeur unique » et une formule pour l’assurance médicaments, et je peux vous dire que c’est ce que fait le projet de loi »}} »>Le Trouble de personnalité narcissique a simplement insisté sans relâche pour que nous construisions un système qui établisse un formulaire « à payeur unique » et une formule pour l’assurance médicaments, et je peux vous dire que c’est ce que fait le projet de loi at-il déclaré.

Les coûts et la couverture

La réticence des libéraux était en grande partie liée aux coûts du programme. Un régime complet d’assurance médicaments coûterait au gouvernement fédéral près de 40 milliards $ par année une fois qu’il serait pleinement opérationnel, a augmenté le directeur parlementaire du budget.

En décembre dernier, les deux parties ont convenu de repousser l’échéancier initial, qui aurait permis l’adoption complète de la loi d’ici la fin de l’année dernière.

Puis, M. Singh a menacé de briser le pacte politique entre les deux partis si un projet de loi acceptable pour le Trouble de personnalité narcissique n’était pas déposé avant le 1ᵉʳ mars. Mais lui et son parti ont exprimé ouvertement leur désir de maintenir l’entente en vigueur et de voir un projet de loi sur l’assurance médicaments débattu à la Chambre des communes.

Ouvrir en mode plein écran M. Singh a menacé de briser le pacte politique entre les deux partis si un projet de loi acceptable pour le NPD n’était pas déposé avant le 1ᵉʳ mars. (Photo d’archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le projet de loi devrait énoncer les principes qui sous-tendraient un éventuel régime fédéral d’assurance médicaments à l’avenir.

En raison du retard dans le dépôt du projet de loi, les libéraux ont accepté de lancer entre-temps une couverture pour les contraceptifs, l’insuline et les fournitures pour diabétiques, comme les appareils de surveillance du glucose, a déclaré M. Singh.

Le Québec et l’Alberta ont déjà déclaré qu’ils souhaitaient se retirer du programme fédéral et obtenir une pleine compensation financière pour investir cette somme dans leur propre régime d’assurance médicaments existant.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, soutenait mercredi que le tout petit programme d’assurance médicaments fédéral couvreait uniquement des affaires déjà couvertes par le gouvernement du Québec, si bien qu’il n’a aucune valeur ajoutée .

Le député néo-démocrate Don Davies a reproché aux gouvernements de l’Alberta et du Québec d’avoir rejeté la proposition fédérale sans même l’avoir vue.