Le gouvernement libéral cherche à retarder l’expansion du programme d’aide médicale à mourir

Le gouvernement libéral a annoncé jeudi qu’il cherchera à retarder l’expansion du régime canadien d’aide à mourir pour inclure les personnes dont les seules conditions sous-jacentes sont des troubles mentaux.

Le ministre de la Justice, David Lametti, a déclaré lors d’une conférence de presse que le gouvernement avait entendu des inquiétudes selon lesquelles le système de santé pourrait ne pas être prêt à gérer ces cas compliqués.

« Certaines provinces, certains territoires et ceux qui travaillent dans le système de santé disent qu’il faut plus de temps », a-t-il déclaré.

« Cela inclut d’avoir le temps de mettre en œuvre ces normes de pratique et de compléter et de diffuser les ressources clés qui sont en cours d’élaboration pour les cliniciens et les autres partenaires du système de santé afin de répondre à ces demandes d’AMM plus complexes.

Une mise à jour de la législation canadienne sur l’aide médicale à mourir adoptée au printemps 2021 comprenait une disposition visant à exclure temporairement de l’admissibilité les personnes dont la seule condition sous-jacente est un trouble mental.

La disposition doit expirer le 17 mars 2023.

Mourir avec Dignité Canada, un organisme à but non lucratif qui défend l’aide à mourir, a qualifié le retard de décevant.

La PDG du groupe, Helen Long, a déclaré qu’elle reconnaissait les préoccupations du gouvernement et son désir de “faire les choses correctement”, mais a déclaré que depuis 2021, une étude rigoureuse avait été menée sur le fonctionnement de l’expansion.

“C’est stigmatisant, discriminatoire, inconstitutionnel”, a-t-elle déclaré. “Et nous sommes vraiment préoccupés par ceux qui souffrent de manière intolérable et qui attendaient cette opportunité d’être évalués pour l’AMM.”

Un groupe d’experts étudiant la question a entendu les préoccupations de cliniciens, de chercheurs et d’universitaires qui se sont demandé si les garanties appropriées étaient en place pour élargir les critères d’éligibilité sans mettre en danger les personnes atteintes de troubles mentaux ou celles vivant dans la pauvreté.

La ministre de la Santé mentale, Carolyn Bennett, a déclaré que le groupe d’experts avait déterminé que les garanties en place dans le cadre du régime actuel étaient « excellentes ».

“Je pense qu’il y a un consensus très clair sur le fait que ce serait très rare, que l’évaluation peut être en attente sur une longue période, un certain nombre d’évaluations différentes”, a-t-elle déclaré.

Lametti a ajouté que la présidente du groupe d’experts, la Dre Mona Gupta, fait partie de ceux qui estiment que les cliniciens au Canada sont prêts à gérer l’expansion.

Cependant, il a reconnu que tout le monde n’était pas prêt, et il a entendu ceux qui « aimeraient un court délai ».

Pour ce faire, le gouvernement minoritaire devra modifier la législation existante. Lametti a déclaré qu’il s’attend à ce que cette décision bénéficie d’un large soutien de la part d’autres partis à la Chambre des communes et parmi les sénateurs.

Le député conservateur Michael Cooper, qui siège à un comité parlementaire mixte qui étudie l’aide médicale à mourir, a déclaré que la décision de demander maintenant un report de l’expansion souligne «l’approche imprudente» que les libéraux ont adoptée sur la question.

Il a fait valoir qu’il n’est “pas sûr d’étendre l’AMM en cas de maladie mentale”.

Le NPD a déclaré avoir entendu de «sérieuses inquiétudes» concernant l’expansion de l’AMM et a appelé à de meilleurs soutiens et traitements pour les personnes atteintes de troubles mentaux.

“Même si les libéraux ont appelé à cette expansion, ils n’ont pas agi pour améliorer d’autres options ou programmes pour aider les personnes souffrant de troubles mentaux ou physiques”, a déclaré le député néo-démocrate Alistair MacGregor dans une déclaration écrite.

Lametti a déclaré que tout cas de décès médicalement assisté à la suite de troubles mentaux suivra une longue période de traitement et a insisté sur le fait que le gouvernement fédéral avait dépensé des millions de dollars pour améliorer les soins de santé mentale.

« Je veux assurer aux Canadiens que ce n’est pas seulement le cas que vous pouvez sortir de la rue et demander l’AMM si vous vous sentez déprimé », a-t-il déclaré.

Cooper a critiqué le gouvernement pour ne pas avoir fourni de détails jeudi sur le moment où la législation sera introduite ou sur la durée de la prolongation.

Mais Lametti a déclaré qu’il ne voulait pas spéculer sur la durée de la prolongation proposée avant le début des négociations avec les autres parties.

Malgré les critiques, les conservateurs ont déclaré jeudi que la suspension de l’expansion était la “seule ligne de conduite responsable”, et le NPD a promis d’examiner de près toute législation.

La Chambre des communes et le Sénat ont ajourné pour les vacances. Ils devraient reprendre leurs séances fin janvier.

—David Fraser, La Presse canadienne

Politique fédéraleaide médicale à mourir