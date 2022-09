Le gouvernement lève l’interdiction de la fracturation pour accorder 100 nouvelles licences

Le gouvernement de Liz Truss a officiellement levé l’interdiction de la fracturation pour le gaz de schiste malgré le manque de données sur la sécurité, affirmant qu’il était “priorité absolue” d’augmenter l’approvisionnement énergétique.

Le secrétaire aux affaires, Jacob Rees-Mogg, a déclaré que toutes les sources d’énergie devaient être explorées “il est donc juste que nous ayons levé la pause pour réaliser toutes les sources potentielles de gaz domestique”.

Le nouveau cycle de licences devrait déboucher sur plus de 100 nouvelles licences, a annoncé jeudi le département commercial – bien qu’il ait admis qu’il était encore nécessaire de “rassembler de meilleures données” sur la sécurité.

Un moratoire a été imposé sur la fracturation en 2019 après que le régulateur de l’industrie a déclaré qu’il n’était pas possible de prédire l’ampleur des tremblements de terre qu’il pourrait déclencher.

Un examen des niveaux acceptables d’activité sismique a déclaré jeudi que l’exploration limitée à ce jour signifiait que la compréhension des risques était limitée – mais le gouvernement a déclaré que la fin de l’interdiction permettrait de redémarrer le forage et de recueillir davantage de données.

Malgré les inquiétudes concernant les tremblements de terre, M. Rees-Mogg a suggéré que des niveaux plus élevés d’activité sismique seraient autorisés sur les sites de forage – affirmant que la limite actuelle de 0,5 sur l’échelle de Richter était “trop ​​​​faible”.

« Les limites sismiques seront revues pour voir un niveau proportionné. 0,5 sur l’échelle de Richter, ce qui n’est perceptible qu’avec des machines sophistiquées, il est tout à fait normal que la fracturation n’ait pas lieu – ce niveau est trop bas », a-t-il déclaré à la BBC. Newsnight.

Mme Truss a défendu l’idée de violer potentiellement un engagement du manifeste conservateur en levant l’interdiction de la fracturation hydraulique, affirmant que la crise énergétique est le “problème numéro un auquel nous sommes confrontés”.

La Première ministre a insisté sur le fait qu’elle n’autoriserait « rien qui comporte un risque », mais le gouvernement n’a pas encore produit de preuves démontrant que l’extraction hydraulique du gaz de schiste est sûre.

Le manifeste conservateur de 2019 s’est engagé à ne pas lever le moratoire de l’Angleterre à moins qu’il ne soit scientifiquement prouvé que la fracturation hydraulique est sûre au milieu des inquiétudes suscitées par les tremblements de terre.

Le Premier ministre a déclaré aux journalistes voyageant avec elle lors d’un sommet de l’ONU à New York: “Nous n’irons pas de l’avant avec tout ce qui comporte un risque, mais je suis clair que la sécurité énergétique est vitale.”

Cependant, le conseiller principal du gouvernement, Lord Debden, a déclaré à The Independent qu’il n’y avait aucune preuve que si le Royaume-Uni maximisait la fracturation hydraulique et l’extraction en mer du Nord, cela aurait un impact significatif sur le prix international du gaz.

Les groupes environnementaux ont dénoncé la décision du gouvernement de lever l’interdiction, le militant de Greenpeace pour la sécurité énergétique, Philip Evans, avertissant que le forage pour plus de combustibles fossiles “ne réduira pas les factures, ne nous rendra pas moins dépendants des marchés volatils des combustibles fossiles ou ne réduira pas nos émissions de carbone”.

Le militant des Amis de la Terre, Danny Gross, a déclaré que la fracturation hydraulique était le moyen le plus impopulaire et le moins efficace de générer de l’énergie au Royaume-Uni, et a déclaré que toute tentative d’affaiblir les règles qui protégeaient contre le processus “ne ferait qu’alimenter son impopularité”.

L’analyse des Amis de la Terre a suggéré que 91 des 333 autorités locales d’Angleterre détenaient des licences d’exploration pétrolière et gazière. Quelque 143 circonscriptions parlementaires, principalement dans le nord de l’Angleterre et les Midlands, disposent de licences qui pourraient potentiellement permettre aux entreprises d’examiner les réserves de gaz.

Plus suit…