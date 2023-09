Le gouvernement lance une nouvelle série de prix nationaux dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, India News, Business News

Rashtriya Vigyan Puraskar : Le gouvernement a lancé jeudi une nouvelle série de prix nationaux nommés « Rashtriya Vigyan Puraskar » pour conférer la plus haute reconnaissance dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation. « L’objectif du Rashtriya Vigyan Puraskar est de reconnaître la contribution notable et inspirante apportée par les scientifiques, les technologues et les innovateurs individuellement ou en équipe dans divers domaines de la science, de la technologie et de l’innovation technologique », selon un communiqué officiel.

Scientifiques, technologues et innovateurs travaillant dans des organisations gouvernementales, du secteur privé ou toute personne travaillant en dehors de toute organisation, qui ont apporté des contributions remarquables en termes de recherche, d’innovation ou de découverte révolutionnaires dans n’importe quel domaine de la science, de la technologie ou de l’innovation technologique, seront éligibles pour les prix, explique le communiqué.

Les personnes d’origine indienne séjournant à l’étranger et apportant des contributions exceptionnelles au profit des communautés ou de la société indiennes seront également éligibles aux prix. Les prix seront décernés dans quatre catégories :

Le prix Vigyan Ratna (VR) récompensera les réalisations et les contributions de toute une vie dans n’importe quel domaine de la science et de la technologie. Le prix Vigyan Shri (VS) récompensera des contributions distinguées dans n’importe quel domaine de la science et de la technologie. Le prix Vigyan Yuva-Shanti Swarup Bhatnagar (VY-SSB) reconnaîtra et encouragera les jeunes scientifiques jusqu’à l’âge de 45 ans qui ont apporté une contribution exceptionnelle dans n’importe quel domaine scientifique et technologique. Le prix Vigyan Team (VT) sera décerné à une équipe composée de trois scientifiques/chercheurs/innovateurs ou plus qui ont apporté une contribution exceptionnelle en travaillant en équipe dans n’importe quel domaine scientifique et technologique.

