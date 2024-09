Le gouvernement lance un nouveau site Web et une campagne pour sensibiliser davantage à la démence

Le site Web complète les actions menées dans le cadre du Plan d’action pour les soins aux personnes atteintes de démence en favorisant la sensibilisation et la compréhension de la démence et en fournissant des informations sur les services et les ressources pour aider les personnes et les familles à bien vivre avec la démence.

Le gouvernement a annoncé le lancement d’une nouvelle communauté adaptée aux personnes atteintes de démence site web Cela comprend une campagne médiatique visant à accroître la sensibilisation, à favoriser des communautés plus inclusives en matière de démence et à promouvoir la santé et le bien-être en général. site web La campagne de sensibilisation complète les mesures prises dans le cadre du Plan d’action pour les soins aux personnes atteintes de démence en favorisant la sensibilisation et la compréhension de la démence et en fournissant des renseignements sur les services et les ressources pour aider les personnes et les familles à bien vivre avec la démence. La campagne de sensibilisation est appuyée conjointement par l’Agence de la santé publique du Canada par l’entremise du Fonds stratégique pour la démence ainsi que par un financement provincial dans le cadre du Plan d’action pour les soins aux personnes atteintes de démence.