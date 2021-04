Le gouvernement a lancé un nouveau régulateur technologique visant à vérifier la domination des plus grands géants de la technologie.

Il examinera d’abord les codes de conduite et la manière dont ils pourraient faire appliquer correctement la concurrence entre les grandes entreprises telles que Facebook et Google ainsi que les petites entreprises.

L’organisme, appelé Unité des marchés numériques ou DMU, ​​cherchera à accroître la concurrence dans l’industrie technologique. Le gouvernement a déclaré qu’il espère que cela encouragera plus de choix, un contrôle plus strict des données personnelles et des prix plus équitables.

Basé au sein de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA), le chien de garde a été chargé de travailler avec l’Ofcom, en examinant les relations entre des plates-formes telles que Facebook et Google et des fournisseurs de contenu tels que les éditeurs de nouvelles.

Cependant, il n’aura pas les pleins pouvoirs tant qu’une loi n’aura pas été adoptée.

Pour l’instant, le gouvernement mène des consultations sur la conception du régime favorable à la concurrence cette année et légiférera pour mettre la DMU sur un pied statutaire «dès que le temps parlementaire le permettra», le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports ( DCMS) a déclaré.

«Aujourd’hui est une étape importante sur la voie de la création des marchés en ligne les plus compétitifs au monde, avec les consommateurs, les entrepreneurs et les éditeurs de contenu à leur cœur», a déclaré le secrétaire numérique Oliver Dowden.

«L’unité des marchés numériques a été lancée et je lui ai demandé de commencer par examiner les relations entre les plates-formes et les fournisseurs de contenu, et les plates-formes et les annonceurs numériques.

«Cela ouvrira la voie au développement de nouveaux services numériques et à des prix plus bas, donnera aux consommateurs plus de choix et de contrôle sur leurs données, et soutiendra notre industrie de l’information, qui est vitale pour la liberté d’expression et nos valeurs démocratiques.»

La CMA avait précédemment exhorté le gouvernement à accorder à la nouvelle unité la capacité d’appliquer des «pénalités importantes» pour les infractions au code.

Il estime que le régime devrait adopter une approche à trois piliers pour réglementer les entreprises technologiques, y compris le blocage ou l’annulation des décisions prises par les entreprises pour améliorer la concurrence, et un examen plus approfondi des fusions potentielles, ainsi que l’application du nouveau code de conduite.

Andrea Coscelli, directeur général de la CMA, a déclaré: «Les gens qui achètent sur Internet et partagent des informations en ligne devraient pouvoir profiter du choix, des données sécurisées et des prix équitables qui accompagnent une industrie dynamique et compétitive.

«Aujourd’hui, c’est une autre étape vers la création de règles du jeu équitables sur les marchés numériques.

«La DMU sera un pôle d’expertise de premier plan dans ce domaine et, une fois dotée des pouvoirs dont elle a besoin, je suis convaincu qu’elle jouera un rôle clé pour aider l’innovation à prospérer et garantir de meilleurs résultats pour les clients.»

Les préparatifs seront la clé de la première année de l’unité, travaillant aux côtés des entreprises, du gouvernement et des universitaires pour rassembler des preuves et de l’expertise afin qu’elle commence à fonctionner pleinement.

Le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng a déclaré: «Il s’agit d’un pas important vers notre objectif d’améliorer le choix des consommateurs et de fournir de meilleurs services à des prix inférieurs.

«Le Royaume-Uni s’est bâti une réputation enviable en tant que pôle technologique mondial et nous voulons que cela continue – mais je suis clair que le système doit être équitable pour nos petites entreprises, nos nouveaux entrepreneurs et le grand public britannique.

«Notre nouveau régime pro-concurrence sans vergogne aidera à freiner la domination des géants de la technologie, à déclencher une vague d’innovation sur le marché et à garantir que les petites entreprises ne seront pas exclues.»

