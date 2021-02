Le gouvernement lance de nouvelles évaluations de classification et un cadre de traitement des plaintes pour les plates-formes OTT en Inde

Le gouvernement indien a défini une nouvelle «classification» pour décrire le contenu et conseiller les téléspectateurs de films et d’autres sources de divertissement, y compris les émissions de télévision diffusées en continu sur des plateformes OTT telles que Netflix, Amazon Prime, Disney + Hotstar, etc. Selon les nouvelles règles relatives aux technologies de l’information (lignes directrices pour les intermédiaires et code d’éthique des médias numériques), 2021, la catégorie Adulte ne conviendra qu’aux 18 ans et plus. Cela survient à un moment où les plates-formes OTT comme Netflix et Amazon Prime ont fait l’objet de critiques et de plaintes en Inde pour avoir prétendument montré du «contenu obscène».

Les nouvelles règles, selon le gouvernement, établissent un mécanisme institutionnel progressif doux au toucher avec des règles du jeu équitables qui comprend un code d’éthique et un cadre de recours à trois niveaux pour les éditeurs de nouvelles et les plates-formes OTT sur la méfia numérique. Les plates-formes OTT sont censées auto-classer le contenu en cinq catégories – U (universel), U / A 7+, U / A 13+, U / A 16+ et A (adulte). Les plates-formes seraient également tenues de mettre en œuvre des verrouillages parentaux pour le contenu classé comme U / A 13+ ou plus, et des mécanismes fiables de vérification de l’âge pour le contenu classé comme «A». Les éditeurs de nouvelles sur les médias numériques seraient tenus de mettre en œuvre les normes de conduite journalistique du Conseil de la presse de l’Inde et le code des programmes en vertu de la loi sur la réglementation des réseaux de télévision par câble, garantissant ainsi des conditions équitables entre les médias hors ligne (presse écrite / TV) et numériques .

Il existe également un mécanisme de règlement des plaintes à trois niveaux qui a été établi en vertu des règles avec deux niveaux d’autorégulation. Le niveau 1 étant l’éditeur lui-même, le niveau 2 étant l’organisme d’autorégulation et le niveau 3 étant le mécanisme de surveillance qui relève du ministère de l’Information et de la Radiodiffusion. Les règles fournissent un mécanisme de recours efficace pour la réception, le traitement et la résolution, dans un délai imparti, des plaintes du public liées au Code de déontologie. L’organisme d’autorégulation serait dirigé par un juge à la retraite de la Cour suprême de l’Inde ou d’une Haute Cour, ou par une personne éminente du domaine concerné, et pourrait émettre des avis à l’éditeur.

Le mécanisme est basé sur les principes de l’intervention minimale du gouvernement; cependant, les plates-formes devraient développer elles-mêmes un mécanisme solide de règlement des plaintes.

Selon le gouvernement, le mécanisme institutionnel encouragerait la croissance du secteur Champion des services audiovisuels, habiliterait les citoyens à faire des choix éclairés sur le contenu, et ferait réparer leurs griefs dans des délais précis, et protégerait les enfants. il aidera également à lutter contre les fausses informations sur les médias numériques grâce à un mécanisme de responsabilisation des éditeurs.