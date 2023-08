Le gouvernement « laisse tomber les Afghans » alors que seulement 233 personnes viennent au Royaume-Uni dans le cadre d’un programme phare de réinstallation

Recevez gratuitement l’e-mail Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes du monde entier. Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le gouvernement a été accusé de laisser tomber les Afghans vulnérables, les chiffres montrant que seuls 233 d’entre eux ont été réinstallés au Royaume-Uni cette année dans le cadre de ce programme phare.

Les dernières statistiques viennent de confirmer que les Afghans étaient la nationalité la plus courante à arriver par la Manche au premier semestre 2023.

Au moins 1 474 ressortissants afghans sont arrivés à bord de petits bateaux entre janvier et juin, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur publiés jeudi.

Les Afghans fuyant les talibans ont été contraints d’entreprendre le périlleux voyage à travers la Manche car ils ne peuvent pas accéder aux routes officielles, critiquées pour leur trop étroitesse.

L’indépendant a révélé comment les Afghans qui ont servi aux côtés des troupes britanniques ont été menacés d’expulsion vers le Rwanda une fois arrivés sur les côtes britanniques.

Les chefs militaires et les politiciens ont appelé Rishi Sunak à « élaborer un plan » pour relocaliser les centaines d’Afghans éligibles à la réinstallation au Royaume-Uni et qui sont actuellement bloqués au Pakistan.

De nouveaux chiffres montrent que seules 66 personnes ont été réinstallées dans le cadre de la deuxième voie du programme de réinstallation des citoyens afghans (ACRS), conçu pour aider les Afghans à risque à trouver refuge au Royaume-Uni. Quelque 41 personnes ont suivi la troisième voie, qui soutient les enseignants afghans qui ont travaillé, entre autres, avec le British Council.

L’International Rescue Committee (IRC) du Royaume-Uni a déclaré que ces petits chiffres révélaient « l’incapacité du gouvernement à fournir une protection aux Afghans vulnérables ».

Laura Kyrke-Smith, directrice exécutive, a déclaré : « En faisant avancer la loi sur les migrations illégales, le gouvernement a assuré à maintes reprises aux parlementaires concernés et au public britannique qu’il existait des « routes sûres » pour les réfugiés en provenance de pays comme l’Afghanistan. Ces statistiques montrent que ces itinéraires ne correspondent tout simplement pas à l’ampleur des besoins.

Elle a appelé le gouvernement à étendre le dispositif ACRS « pour honorer l’engagement initial de 20 000 places ».

Les Afghans étaient la deuxième nationalité la plus courante demandant l’asile au cours de l’année précédant juin 2023, avec 9 964 demandes, soit presque le double du nombre des 12 mois précédents (5 154).

Après la prise de pouvoir des talibans en août 2021, l’armée britannique a transporté par avion des milliers de personnes du pays vers la sécurité au Royaume-Uni et a mis en place deux programmes pour aider les autres laissés sur place.

Mais l’ACRS et la politique de relocalisation et d’assistance en Afghanistan (ARAP) du ministère de la Défense ont été critiquées par des militants et des organisations caritatives qui les ont qualifiées de trop lentes et limitées.

« Pénurie d’itinéraires sûrs et légaux » pour les migrants, a déclaré Suella Braverman au député conservateur

La première voie du programme ACRS, qui s’est concentrée sur ceux qui sont arrivés au Royaume-Uni dans le cadre du programme d’évacuation ou qui n’ont pas pu embarquer sur des vols au moment de l’évacuation à grande échelle, a permis la réinstallation de 126 personnes au cours de l’année jusqu’en juin.

Le programme Arap, lancé en avril 2021 pour ceux qui travaillaient pour ou avec le gouvernement britannique en Afghanistan, a permis la réinstallation de 2 336 personnes au Royaume-Uni au cours des 12 mois précédant juin de cette année.

Le gouvernement s’est engagé à réinstaller plus de 5 000 personnes au cours de la première année du ACRS, et jusqu’à 20 000 au cours des années à venir.

Au cours des deux années comprises entre juillet 2021 et juin de cette année, un total de 9 778 personnes ont été réinstallées dans le cadre de l’ACRS – bien que plus de 9 000 aient été réinstallées avant l’ouverture officielle du programme en janvier 2022.

Fin juin, il y avait 6 575 Afghans hébergés dans des hôtels ou des résidences hôtelières, dont la moitié étaient des enfants, a indiqué le gouvernement.

Les Afghans se sont vu donner un délai pour quitter les hôtels d’ici la fin août, le ministre du Cabinet Johnny Mercer ayant reconnu plus tôt ce mois-ci que cette annonce avait été « une décision controversée », mais a insisté sur le fait qu’elle avait été faite « avec compassion à l’esprit » pour que les gens obtiennent un séjour permanent. hébergement.

Les conseils ont exprimé leur inquiétude quant au fait que bon nombre des personnes expulsées des hôtels pourraient finir par se présenter comme sans abri et avoir donc besoin d’un hébergement temporaire.