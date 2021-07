Un haut ministre a laissé entendre que le gouvernement rejetterait les propositions visant à introduire une nouvelle taxe sur le sucre et le sel pour aider à remédier à la dépendance de la Grande-Bretagne à la malbouffe.

Le nouvellement publié Stratégie alimentaire nationale examen a déclaré que le gouvernement doit prendre des mesures pour encourager les gens à manger moins de sucre, de sel et de viande dans le but de sauver des vies, de protéger le NHS et l’environnement.

Cependant, le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, a déclaré que le gouvernement serait prudent avant d’imposer de nouveaux «fardeaux» au public.

M. Jenrick a déclaré à LBC Radio: « Je pense qu’il faut être très prudent avant de faire peser des fardeaux sur les membres du public, en particulier ceux à faible revenu.

« Je pense qu’il faut être très prudent avant de s’engager dans cette voie, car je ne veux pas rendre la vie plus difficile pour les personnes à faible revenu. »

Le gouvernement examinera « soigneusement » les conclusions du rapport sur la stratégie alimentaire nationale avant de présenter ses propres propositions plus tard cette année, a déclaré le ministre du cabinet.

M. Jenrick a déclaré à Sky News : « Il s’agit d’un examen indépendant. Il a été commandé par le gouvernement il y a quelques années, mais nous n’avons eu aucun contrôle sur les conclusions.

« Ce sont des découvertes intéressantes que le secrétaire à l’environnement [George Eustice] va examiner puis présenter notre propre stratégie dans les mois à venir. »

Rédigé par le restaurateur Henry Dimbleby, le rapport indépendant avertit que ce que nous mangeons, et comment il est produit, cause de « terribles dommages » à l’environnement et à la santé – contribuant à 65 000 décès par an en Angleterre.

La recommandation la plus importante serait une taxe « première mondiale » de 3 £ le kilo sur le sucre et de 6 £ le kilo sur le sel vendu en gros pour être utilisé dans les aliments transformés, les restaurants et la restauration.

Cela rapporterait entre 2,9 et 3,4 milliards de livres sterling par an, selon le rapport, dont une partie pourrait être dépensée pour étendre les repas scolaires gratuits à 1,1 million d’enfants supplémentaires qui en ont besoin.