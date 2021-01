DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Le gouvernement du Koweït a présenté sa démission mardi, dernier développement d’un cycle d’affrontements entre le gouvernement et les législateurs qui a longtemps convulsé le cheikhdom avec le parlement le plus fort du Golfe.

Cette décision, bien que n’étant pas une surprise après le soutien d’une trentaine de législateurs à une motion de censure contre le gouvernement ce mois-ci, révèle à quel point la politique du pays a provoqué l’instabilité, diminué la confiance du public et aggravé la pire crise économique de l’État riche en pétrole depuis des décennies.

Les ministres ont démissionné après que les membres du parlement récemment élus, dont plus de 60% étaient de nouveaux visages, aient grillé le Premier ministre pour protester contre ses nouvelles nominations au Cabinet. La décision de réintégrer l’ancien président du parlement, qui est issu d’une famille de marchands d’élite, a suscité la colère des nouveaux législateurs sceptiques quant à la corruption et au système de favoritisme du pays.

Le Premier ministre doit maintenant soumettre les démissions à l’émir au pouvoir du pays, Cheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabah, qui devrait largement les accepter.

Lors de leur interrogatoire du Premier ministre Sheikh Sabah Al-Khaled Al Hamad Al Sabah la semaine dernière, les législateurs l’ont accusé de doter le Cabinet de «membres provocateurs et non qualifiés», selon les médias locaux. Parmi les autres points sensibles, citons les choix du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice, qui se sont opposés à un projet de loi sur les apatrides du Koweït que le Parlement espérait adopter.

Les tensions ont débordé lors de la session parlementaire de la semaine dernière, avec des images montrant des matches de cris et des bagarres physiques dans la chambre. Les gardes de sécurité ont eu du mal à retenir les législateurs portant une coiffe et des robes traditionnelles alors qu’ils grimpaient sur des rangées de chaises, criant après les partisans et les amis du président du parlement.

«Les législateurs essaient d’apporter des réformes, mais ils se sentent les mains liées parce que le gouvernement ne cesse de ramener les mêmes vieux visages», a déclaré Mohammed al-Yousef, un analyste politique koweïtien indépendant. «Le système est conçu pour créer une impasse.»

La démission du gouvernement fait craindre que l’émir puisse dissoudre le parlement et forcer une deuxième élection dans autant de mois. Ce ne serait pas la première fois. La combinaison inhabituelle du Koweït d’un gouvernement nommé par un émir et d’un parlement élu donne souvent lieu à des disputes qui, selon les analystes, entravent le progrès économique et social du pays. Le parlement peut présenter des lois et interroger les ministres, bien que l’émir du pays conserve l’autorité ultime et que les membres de la famille dirigeante occupent des postes importants.

L’année dernière, l’agence de notation Moody’s a déclassé le Koweït pour la première fois de son histoire alors que la pandémie de coronavirus et la chute des prix du pétrole ont creusé un trou dans les finances du pays. Même avec la trésorerie qui s’épuise rapidement, le gouvernement n’a pas de cadre juridique pour déficitaires au-delà de sa limite actuelle de 33 milliards de dollars sans l’approbation du Parlement. Les législateurs se sont farouchement opposés à l’augmentation du plafond de la dette, craignant que l’argent ne soit pillé à cause de la corruption.