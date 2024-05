Un témoin cité par la décision de justice a affirmé avoir entendu Cintula dire des « choses hostiles et malveillantes » à propos de Fico, et qu’« il était gêné par la façon dont [Fico] agit envers la Russie et la Hongrie, qu’il entretient de bonnes relations avec elles.

Selon le document judiciaire, Cintula a décidé le 13 mai – deux jours avant l’attaque – qu’il « se vengerait de la politique de ce gouvernement en blessant le Premier ministre » en utilisant une arme qu’il possédait légalement depuis 1992. Arme de poing CZ 75 de 9 millimètres de fabrication tchèque, que Cintula portait dans un étui arrière attaché à sa ceinture, avec deux chargeurs contenant chacun 10 balles.

Cintula a déclaré aux autorités que le 15 mai, il avait attendu une heure pendant que le Cabinet se réunissait, jusqu’à ce que Fico sorte du bâtiment et s’approche d’une petite foule debout derrière une barricade sur la place principale de la ville. Il a déclaré avoir tiré dans le côté droit de l’abdomen du Premier ministre alors que Fico lui serrait la main à une distance de deux mètres : « Même un aveugle aurait touché [the target] », a-t-il déclaré dans le document judiciaire.

L’agresseur a ajouté qu’il savait que Fico risquait de mourir, mais qu’il était prêt à prendre le risque car « il est socialement sensible et les choses qui se passent dans la société l’irritent énormément ».

Cintula a déclaré qu’il avait agi seul et n’avait fait part à personne de ses intentions. « Il a fait ce qu’il avait l’intention de faire », indique le document judiciaire. « Il se rend compte qu’il a agi de manière inacceptable et qu’il n’aurait pas dû blesser la victime, mais plutôt lui donner un livre qu’il avait acheté pour lui et qu’il avait préparé. »

Le juge a placé Cintula en détention, estimant qu’il risquait de tenter à nouveau d’attaquer Fico.

Il risque une peine de 25 ans de prison à perpétuité s’il est reconnu coupable.