Le gouvernement japonais va demander au tribunal de priver l’Église de l’Unification de son statut légal | Actualités religieuses

Le gouvernement japonais a annoncé qu’il demanderait à un tribunal de révoquer le statut juridique de l’Église de l’Unification après que l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe ait soulevé des questions sur les tactiques de collecte de fonds et de recrutement du groupe.

Le ministre de l’Éducation, Masahito Moriyama, a déclaré que le ministère avait proposé de demander la révocation après avoir interrogé 170 personnes qui auraient été lésées par les tactiques de collecte de fonds de l’Église et d’autres problèmes. L’Église n’a pas répondu à des dizaines de questions lors des audiences, a-t-il déclaré.

Si son statut juridique était supprimé, l’Église perdrait son privilège d’exonération fiscale en tant qu’organisation religieuse mais pourrait toujours fonctionner.

Des décennies de liens étroits entre l’Église basée en Corée du Sud et le Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon ont été révélées dans l’enquête sur l’assassinat d’Abe en 2022 et ont déclenché l’indignation du public.

L’homme accusé d’avoir tiré sur Abe lors d’un événement de campagne aurait déclaré à la police qu’il était motivé par les liens de l’ancien Premier ministre avec l’Église, qu’il accusait d’avoir mis sa famille en faillite.

L’Église de l’Unification, fondée par Sun Myung Moon, a obtenu le statut légal d’organisation religieuse au Japon en 1968, au milieu d’un mouvement anticommuniste soutenu par le grand-père d’Abe, l’ancien Premier ministre Nobusuke Kishi.

L’Église a fait face à des centaines de poursuites civiles et a reconnu des dons excessifs, mais affirme que le problème est atténué depuis plus d’une décennie. Il a récemment promis de nouvelles réformes.

Pendant des décennies, l’Église a restreint l’état mental des fidèles pour les empêcher de prendre des décisions, les obligeant à acheter des biens coûteux et à faire des dons au-delà de leurs capacités financières, affectant également la vie de leurs familles, a déclaré Moriyama.

Ces tactiques de collecte de fonds ont semé la peur et la confusion et s’écartent sérieusement de la loi sur les groupes religieux, dans laquelle le but du statut juridique des églises est d’apporter la tranquillité d’esprit aux gens, a-t-il déclaré.

Moriyama a déclaré que le ministère soumettrait sa demande d’ordonnance du tribunal dès vendredi. Le processus pourrait prendre un certain temps, ont rapporté les médias japonais.

Depuis les années 1970, l’Église a été accusée de tactiques commerciales et de recrutement sournoises, notamment en soumettant ses membres à un lavage de cerveau pour qu’ils fassent d’énormes dons à Moon et ruinent leurs finances.

Les experts affirment que les adeptes japonais sont invités à payer pour les péchés commis par leurs ancêtres pendant la domination coloniale japonaise sur la péninsule coréenne entre 1910 et 1945, et que la majorité du financement mondial de l’Église provient du Japon.

Si le tribunal accorde l’ordonnance, l’Église de l’Unification serait la première à perdre son statut juridique en raison d’une violation du code civil.

Deux affaires antérieures concernaient des accusations criminelles : la secte apocalyptique Aum Shinrikyo, qui a mené une attaque au gaz neurotoxique sarin dans le métro de Tokyo, et le groupe Myokakuji, dont les dirigeants ont été reconnus coupables de fraude.