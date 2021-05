Le gouvernement japonais poursuivi par des pêcheurs sud-coréens pour le rejet prévu d’eau contaminée à Fukushima

Le dossier du tribunal demande 10 millions de wons (8850 $) par jour au gouvernement japonais et à Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) en raison de l’impact environnemental du plan de déversement de l’eau. Les pêcheurs craignent de gagner 50% de moins en commissions sur les ventes en consignation après le rejet du liquide contaminé.

«Insister pour rejeter l’eau dans la mer, alors qu’il existe d’autres moyens sûrs de la manipuler, est un acte illégal contre les pêcheurs et les habitants non seulement du Japon mais aussi des pays voisins». l’un des plaignants a déclaré jeudi devant le tribunal du district de Jeju.

On ne sait pas jusqu’où l’affaire ira dans le système judiciaire, car les associations de pêcheurs acceptent qu’un juge puisse statuer sur le gouvernement japonais et que ses actions sont protégées par «Immunité souveraine». Cependant, les groupes espèrent que le tribunal accordera une exception sur la situation, car ils estiment qu’il s’agit d’un crime grave, après l’avoir comparé à un «Crime contre l’humanité».

Le procès intervient quelques semaines après la participation de navires de pêche sud-coréens à un rassemblement, avec 800 personnes naviguant au large d’Incheon pour manifester contre le déversement de plus d’un million de tonnes d’eau contaminée. Les bateaux affichent des slogans indiquant « Retirer la décision du Japon » et «Condamner l’attaque nucléaire irresponsable» pour exprimer leur inquiétude et leur opposition aux actions du Japon.

Le gouvernement japonais et TEPCO sont actuellement sur le point de commencer à libérer l’eau contaminée en 2023 malgré les objections des pays voisins, notamment la Corée du Sud et la Chine.

S’exprimant le 7 mai, le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné les responsables japonais pour avoir agi comme «Autruches» et choisir de « enterrer [their] la tête dans le sable » au lieu d’admettre que libérer l’eau pourrait «Mettre en danger l’environnement marin mondial.»

Le Japon a défendu à plusieurs reprises sa décision de rejeter l’eau radioactive prétendument traitée dans l’océan, affirmant qu’elle « inévitable » et se conforme aux conseils d’experts d’un «Rejet dans l’environnement contrôlé.»

