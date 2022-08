Le gouvernement japonais lance un concours d’idées pour stimuler la consommation d’alcool

Depuis que la pandémie de Covid a frappé le monde, l’économie mondiale s’est arrêtée. Alors que quelques nations sont sorties de la crise, plusieurs nations sont encore en difficulté. Qu’il s’agisse d’encourager les gens à voyager ou d’investir dans des entreprises locales, ces économies mondiales ont eu recours à de nombreuses choses. Cependant, dans un développement bizarre, le gouvernement japonais a lancé un concours national, qui appelle à des idées pour encourager les gens à boire plus d’alcool. Cela s’est produit après qu’un changement d’attitude chez les jeunes ait entraîné une baisse des recettes fiscales. Selon un rapport de The Guardian, l’Agence nationale des impôts (NTA) a lancé le “Sake Viva!” campagne demandant aux personnes âgées de 20 à 39 ans de soumettre des idées pour augmenter la consommation de boissons alcoolisées.

Cela s’est produit après que la consommation de ceux-ci ait diminué en raison des changements de mode de vie pendant la pandémie de coronavirus, en particulier chez les jeunes.

Ouvert jusqu’au 9 septembre, le concours demande « de nouveaux produits et designs » en plus de stratégies pour encourager la consommation à domicile. Selon le site Web local JiJi.com, les participants sont même invités à explorer les techniques de vente basées sur le métaverse.

En outre, les finalistes du concours seraient invités à une cérémonie de remise des prix à Tokyo le 10 novembre. Le bureau japonais de la NTA a également annoncé qu’il soutiendrait la commercialisation des idées du gagnant.

Lors d’un entretien avec le Japan Times, un responsable a déclaré: “Alors que le travail à domicile a fait des progrès dans une certaine mesure pendant la crise de Covid 19, de nombreuses personnes peuvent en être venues à se demander si elles doivent continuer à boire avec des collègues pour approfondir la communication. ”

En 2020, les taxes liées à l’alcool représentaient 1,7 % des recettes fiscales totales du Japon. Il y a eu une baisse de 3 % par rapport à 2011 et de 5 % par rapport à 1980. La NTA a révélé qu’au début de ce mois, le total des recettes provenant des taxes sur l’alcool au cours de l’exercice 2020 a diminué de plus de 110 milliards pour atteindre 1,1 billion de yens japonais par rapport à 2019. aurait été la plus forte baisse des recettes fiscales sur l’alcool en 31 ans.

