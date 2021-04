Le Premier ministre Yoshihide Suga a annoncé le déménagement à Tokyo, mardi matin, heure locale. Il avait précédemment appelé la libération « inévitable » compte tenu de la quantité d’eau accumulée au cours de la dernière décennie.

La centrale nucléaire de Dai-ichi dans la préfecture de Fukushima a subi un effondrement après avoir été frappée par un séisme de magnitude 9,0 et un tsunami de 15 mètres en mars 2011. Il s’agissait de la pire catastrophe nucléaire depuis l’accident de Tchernobyl en URSS en 1986.

Les eaux usées contaminées au tritium – l’isotope radioactif de l’hydrogène – qui se sont depuis accumulées à l’intérieur du complexe seront diluées et rejetées dans l’océan, a rapporté mardi la chaîne de télévision nationale japonaise NHK, citant des responsables gouvernementaux.

Plus tôt cette semaine, la Chine a averti le Japon que «La communauté internationale regarde» et a appelé Tokyo à « remplir [its] responsabilités internationales » en ce qui concerne l’environnement.

Un porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré lundi que le rejet de l’eau « affectent directement et indirectement la sécurité des personnes et de l’environnement voisin » et que ce serait « Difficile à accepter » si le Japon prend la décision sans «Consultation suffisante» avec ses voisins.

L’eau tritiée accumulée est un sous-produit des autorités qui ont tenté de refroidir le combustible nucléaire fondu du cœur du réacteur de la centrale au cours des 10 dernières années. Une étude du gouvernement japonais de 2013 a conclu qu’il n’y a pas « Pas de technologie de séparation pratique à l’échelle industrielle » pour traiter les eaux usées, et recommandé «Rejet dans l’environnement contrôlé» comme solution.

Il y a plus de 1,25 million de tonnes d’eau tritiée dans les réservoirs de stockage du complexe de Fukushima Dai-ichi. Son opérateur, Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Holdings, prévoit de manquer d’espace de stockage dès l’automne 2022. L’eau tritiée a déjà été traitée dans un processus qui élimine d’autres matières radioactives, dont le strontium et le césium hautement toxiques, TEPCO mentionné.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ne s’est pas opposée au projet du Japon de rejeter les eaux usées, le disant «Répond aux normes mondiales» des pratiques de l’industrie nucléaire. Lors d’une vidéoconférence avec le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, le mois dernier, le ministre japonais de l’Industrie, Hiroshi Kajiyama, a demandé à l’agence de mener « Un examen scientifique et objectif » de l’évacuation de l’eau et «Transmettre ouvertement son point de vue à la communauté internationale», selon le Mainichi Shimbun.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!