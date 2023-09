Le gouvernement italien sollicite la coopération des producteurs pour lutter contre la hausse des prix

Le gouvernement italien fait état de progrès dans ses efforts pour lutter contre la hausse des prix, les entreprises individuelles détenant désormais la clé des engagements finaux.

L’administration, dirigée par la Première ministre Giorgia Meloni, a négocié des accords avec des chaînes de supermarchés et des petits détaillants pour plafonner les prix des produits essentiels d’octobre à décembre en réponse à une inflation élevée.

Une étude du Fonds monétaire international (FMI) publiée en juin suggère que près de la moitié de la récente hausse de l’inflation en Europe pourrait être attribuée à la hausse des bénéfices des entreprises.

Le gouvernement italien a obtenu une certaine coopération des associations de producteurs dans sa lutte contre la hausse des prix, a-t-il déclaré vendredi, même si le dernier mot sur les engagements contraignants reste entre les mains des entreprises individuelles.

La forte inflation est un casse-tête pour l’administration du Premier ministre Giorgia Meloni, qui a convenu avec les chaînes de supermarchés et les petits détaillants de plafonner les prix des produits de première nécessité d’octobre à décembre.

Les associations de l’industrie des biens de consommation représentant entre autres le fabricant de pâtes alimentaires Barilla, le groupe laitier Granarolo et le fabricant de confiserie Ferrero, ont déclaré dans un communiqué qu’elles demanderaient aux entreprises membres d’évaluer individuellement si elles souhaitaient rejoindre la campagne de Rome.

« Je suis très satisfait », a déclaré le ministre de l’Industrie Adolfo Urso à la presse après une réunion avec les associations de producteurs Centromarca, Federalimentare, Ibc et Unione Italiana Food.

Des sources proches des projets du gouvernement ont déclaré à Reuters le 3 août que Rome avait du mal à rallier les associations industrielles.

La France a annoncé le mois dernier une initiative similaire pour freiner l’inflation et a cité Unilever, Nestlé et PepsiCo parmi les entreprises qui, selon elle, ne « coopéraient pas ».

Des chercheurs du Fonds monétaire international (FMI) ont écrit en juin que la hausse des bénéfices des entreprises était responsable de près de la moitié de la hausse de l’inflation en Europe au cours des deux dernières années.

Les représentants des producteurs italiens ont signé une lettre d’intention avec Urso disant qu’ils fourniraient aux membres des informations détaillées sur toute initiative développée par le gouvernement pour intensifier la lutte contre l’inflation.

« Les entreprises qui, à titre individuel, accepteront de promouvoir de telles initiatives, feront des propositions aux grands distributeurs », ajoutent les associations dans un communiqué.

Dans le cadre de ce programme soutenu par le gouvernement, les distributeurs devraient définir un panier de produits alimentaires et non alimentaires essentiels auquel s’appliqueront des prix réduits, les produits de première nécessité comprenant également des produits de puériculture et de soins personnels.

Les magasins de détail participant à la campagne seraient marqués d’autocollants de vitrine du gouvernement aux couleurs du drapeau italien vert, blanc et rouge avec l’inscription « trimestre anti-inflation », une référence aux trois derniers mois de l’année.

Les associations de distributeurs informeront le gouvernement d’ici le 23 septembre quels membres ont accepté de se joindre à l’initiative.