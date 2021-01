La coalition au pouvoir en Italie était au bord de l’effondrement mercredi, les partis s’affrontant sur la façon de dépenser l’argent de l’Union européenne pour relancer l’économie décimée par la pandémie COVID-19.

L’ancien Premier ministre Matteo Renzi, qui dirige Italia Viva, a déclaré qu’il prendrait une décision mercredi après-midi sur l’opportunité de retirer le soutien du gouvernement.

S’il donnait suite à sa menace, cela plongerait le pays, l’Europe le plus touché par la pandémie, dans une nouvelle crise politique.

Pourquoi Renzi compte

Renzi a lancé son parti Italia Viva en septembre 2019 après avoir démissionné du Parti démocrate de centre-gauche et joué un rôle déterminant dans la formation du deuxième gouvernement de coalition du Premier ministre Guiseppe Conte après le départ du parti populiste de droite de la Ligue.

Italia Viva a peu de soutien du public – il est actuellement sondé à environ 3%. Mais c’est un partenaire junior de la coalition grâce à ses 30 législateurs à la chambre basse et 18 à la chambre haute.

Si le parti, qui a également deux ministres, démissionne du gouvernement, la coalition s’effondrerait. La coalition comprend le mouvement populiste de gauche Five Star Movement (MS5), le Parti démocrate de centre-gauche, Italia Viva et le groupe parlementaire de gauche Free and Equal.

De quoi s’agit-il?

Renzi et Conte ne sont pas d’accord sur la manière d’utiliser les fonds européens pour relancer l’économie. L’Italie va recevoir plus d’un quart du plan de relance de 750 milliards d’euros de l’UE, qui sera distribué à la fois sous forme de subventions et de prêts à faible taux d’intérêt.

Parmi les nombreux problèmes, il y a la conviction de Renzi que le pays devrait également utiliser le mécanisme européen de stabilité (MES) qui offre des prêts bon marché pour financer les dépenses de santé des États membres. Conte et MS5, cependant, ont rejeté l’idée en arguant qu’elle ajouterait à la dette du pays.

L’Italie a le deuxième plus haut gouvernement% 20) dette dans l’UE, après la Grèce.

Le plan de dépenses défendu par Conte a été approuvé par les législateurs dans la nuit de mardi et mercredi. Les législateurs d’Italia Viva se sont abstenus.

Selon Luigi Scazzieri, chercheur au centre de réflexion du Centre for European Reform (CER), se quereller pour l’argent n’est pas la seule raison derrière les malheurs de la coalition.

« La vraie raison est que Renzi a été écarté ces dernières années, son parti vote mal et veut gagner en importance et renforcer son attrait électoral », a-t-il déclaré à Euronews.

Que se passe-t-il ensuite?

Si Renzi retire son soutien du gouvernement, Conte sera confronté à deux scénarios.

La première serait d’appeler un vote de confiance. Le perdre signifierait que son gouvernement serait un gouvernement intérimaire et aurait peu de pouvoir de décision.

Mais il y a peut-être peu d’appétit pour cela.

« Je ne pense pas que la tenue de nouvelles élections au milieu de la pandémie soit probable. Le parti de Renzi serait battu aux élections, il est donc possible que nous nous retrouvions avec de très petits changements. Renzi pourrait continuer à soutenir Conte en tant que Premier ministre si son Le parti se voit attribuer quelques ministres supplémentaires au sein du gouvernement », a déclaré Scazzieri.

Conte pourrait également démissionner dans l’espoir d’obtenir son troisième gouvernement de coalition sans Renzi. Cela nécessiterait « un groupe ad hoc de députés soi-disant » responsables « issus de petites forces politiques remplaçant les députés de Renzi, ou même avec le parti de Berlusconi qui propose de soutenir Conte », a déclaré Scazzieri.