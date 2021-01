Actuel sénateur italien, ancien premier ministre et chef du parti politique ‘Italia Viva’ (IV), Matteo Renzi tient une conférence de presse le 13 janvier 2021 à la Chambre des députés italienne à Rome.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Giuseppe Conte a déclaré qu’il espérait que Renzi ne retirerait pas ses ministres du Cabinet, avertissant que le pays ne serait pas en mesure de comprendre pourquoi le gouvernement s’était effondré au milieu de la crise sanitaire actuelle.

Le soutien du parti de Renzi avait été essentiel à la survie de la coalition dirigée par le mouvement anti-établissement cinq étoiles et le Parti démocrate de centre-gauche.

S’exprimant lors d’une conférence de presse très attendue, Renzi a déclaré que deux ministres de son parti Italia Viva démissionneraient. Il laisse le gouvernement sans majorité au parlement et au bord de l’effondrement.

Le Mouvement cinq étoiles et le Parti démocrate avaient également exhorté Renzi à préserver l’unité du gouvernement au pouvoir à un moment où le pays tente de faire vacciner les citoyens et d’empêcher que l’économie ne se détériore davantage.

La nation du sud de l’Europe n’est pas étrangère aux conflits politiques, aux tensions et aux scandales. De faibles majorités à Rome ont conduit à plus de 60 gouvernements depuis la Seconde Guerre mondiale.

Cependant, le dernier différend politique arrive à un moment particulièrement douloureux, avec le nombre d’infections à coronavirus et de décès en Italie actuellement parmi les plus élevés d’Europe. Le désaccord porte sur les fonds européens et sur la manière dont ils relanceront l’économie italienne après la pandémie.

À ce jour, l’Italie a enregistré 2,3 millions de cas de Covid-19 et 79 819 décès, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Le produit intérieur brut du pays devrait baisser d’environ 10% en 2020.