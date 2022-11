Le gouvernement italien critiqué pour un décret interdisant les rave parties

Le nouveau ministre italien de l’Intérieur a défendu mercredi le gouvernement contre les critiques selon lesquelles un décret interdisant les soirées rave pourrait être utilisé pour réprimer les sit-in et d’autres formes de protestation tandis que des milliers de sympathisants fascistes ont été autorisés à marcher vers la crypte du dictateur fasciste tué du pays. .

Le décret sur les raves illégales a été l’une des premières actions du gouvernement d’extrême droite de la première ministre Giorgia Meloni. L’opposition politique et les magistrats judiciaires ont exprimé leur inquiétude quant à la position stricte de la loi et de l’ordre signalant la possible intolérance du gouvernement à la désobéissance.

Les critiques ont noté qu’aucune mesure n’a été prise contre la marche du week-end par plusieurs milliers d’admirateurs de Mussolini portant des symboles fascistes et chantant des hymnes de l’époque coloniale à Predappio, le lieu de naissance et de sépulture du défunt dictateur, tandis que le gouvernement de Rome a pris des mesures extraordinaires pour briser une rave. dans la ville septentrionale de Modène.

UN TRIBUNAL DE SICILE CONDAMNE 91 ACCUSÉS POUR RÔLE DANS UN SCHÉMA DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi a déclaré au journal italien Corriere della Sera qu’il déplorait “de la manière la plus absolue” la marche marquant le 100e anniversaire de la marche sur Rome qui a inauguré deux décennies de régime fasciste. Pourtant, il a qualifié l’événement de cascade “clown”,

Il a déclaré que des rassemblements similaires s’étaient produits au fil des ans “sans problème et sous le contrôle de la police”, et que tout acte violant les lois italiennes criminalisant l’apologie du fascisme serait confié aux magistrats.

“Nous vivons dans un pays démocratique avec des institutions solides et une constitution dans laquelle tous les partis politiques sont reconnus. Nous avons les anticorps pour vaincre quiconque veut aller dans une autre direction”, a déclaré Piantedosi.

Le gouvernement de Meloni est le premier dirigé par un parti aux racines néo-fascistes depuis que la dictature fasciste de Mussolini a été évincée pendant la Seconde Guerre mondiale, mettant fin à une alliance désastreuse et meurtrière avec l’Allemagne hitlérienne.

Meloni a tenté de tracer une voie modérée, cherchant à éloigner son parti des Frères d’Italie de ses origines néo-fascistes et dénonçant les lois raciales de Mussolini qui ont envoyé des milliers de Juifs italiens dans les camps de la mort nazis. Mais beaucoup restent préoccupés par le passé plus militant de la première ministre et de certains des ministres servant dans son gouvernement.

S’adressant au Corriere della Sera, Piantedosi a nié que le décret ciblant les raves illégales serait utilisé dans d’autres contextes, qualifiant de telles suggestions “d’offensantes”.

Le décret, qui doit encore être débattu et approuvé par le Parlement pour devenir loi, rendrait les organisateurs de rassemblements non autorisés de plus de 50 personnes dans des lieux publics ou privés passibles de poursuites et de peines de prison pouvant aller jusqu’à six ans.

L’ITALIE RÉINTÈGRE LES AGENTS DE SANTÉ QUI N’ONT PAS CONFORMÉ AU VACCIN COVID OBLIGATOIRE

Selon des juristes, le décret cite la présence de 50 personnes pour créer un “rassemblement”, terme qui pourrait s’appliquer à des événements politiques, syndicaux ou encore sportifs. Un expert en droit pénal de l’Université de Bologne, Vittorio Manes, a déclaré au journal italien Quotidiano Nazionale que la mesure était “extrêmement générique et donc glissante”,

La Constitution italienne autorise des limites au droit de réunion “uniquement pour des raisons avérées de sûreté et de sécurité publiques” et ne traite pas des menaces à l’ordre ou à la santé publique – les justifications citées dans le décret, Giovanni Maria Flick, ancien président de la Cour constitutionnelle italienne , a déclaré au quotidien La Repubblica.

Flick a déclaré que l’élaboration d’une nouvelle loi par le gouvernement semblait particulièrement lourde lorsque les lois existantes pouvaient être appliquées pour briser les rave parties.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le décret a été approuvé lundi alors que quelque 2 000 jeunes de toute l’Europe se sont réunis dans la ville de Modène, dans le nord de l’Italie, pour une rave dans un entrepôt abandonné. Les autorités ont déclaré que l’entrepôt était dangereux et risquait de s’effondrer à cause des fortes vibrations de la musique. Ils ont également cité l’impact sur le trafic.

Les participants à l’événement ont abandonné le site lorsqu’on leur a demandé.