Le gouvernement italien approuve un programme d’aide de 2,2 milliards de dollars pour les victimes des inondations

Le gouvernement italien a approuvé mardi une aide de plus de 2,2 milliards de dollars pour la région inondée d’Émilie-Romagne dans le nord, y compris pour les agriculteurs et les propriétaires d’entreprises dans l’une des régions les plus productives du pays.

Le gouvernement envisage d’augmenter de 1,1 dollar le prix des billets d’entrée aux musées d’État, a déclaré la première ministre Giorgia Meloni. L’argent serait destiné à aider à payer les réparations des institutions culturelles endommagées.

Un jeu de loto spécial est également envisagé pour collecter des fonds.

Meloni a déclaré aux journalistes que l’aide approuvée lors d’une réunion du Cabinet mardi comprend la suspension des paiements d’impôts ainsi que des factures de services publics au cours des prochains mois. Les versements hypothécaires dans les zones considérées comme des zones sinistrées seront également suspendus.

LES ÉQUIPES DE SAUVETAGE EN ITALIE TRAVAILLENT POUR ATTEINDRE LES VILLES ISOLÉES APRÈS DE FORTES INONDATIONS

« Dans la situation où se trouve l’Italie, trouver 2 milliards d’euros en quelques jours n’est pas une chose facile », a déclaré Meloni.

Elle a cité de nombreuses catégories recevant une aide, y compris l’éducation, où des ordinateurs portables doivent être achetés pour les élèves qui ne peuvent pas se rendre à l’école en raison des inondations.

Pour les travailleurs temporairement sans emploi parce que des fermes et des entreprises ont été détruites ou rendues inaccessibles, quelque 580 millions d’euros ont été alloués.

Les inondations de la semaine dernière ont fait au moins 14 morts. Vingt et une rivières ont débordé de leurs rives et au moins 300 glissements de terrain ont été déclenchés par une forte concentration de pluie, qui n’a pas pu être absorbée par un terrain desséché par le manque de pluie pendant des semaines.

LE MAIRE DE ROME EXPLOSE UNE PROTESTATION CLIMATIQUE « ABSURD » À LA FONTAINE DE TREVI

Le gouverneur d’Émilie-Romagne, Stefano Bonaccini, qui a accompagné Meloni lors de la conférence de presse, a exprimé ses remerciements pour l’approbation rapide de l’aide, mais a noté que la région « a des blessures et en aura pendant un certain temps ».

« Il y a des gens qui ont tout perdu, ou qui ont presque tout perdu », a déclaré Bonaccini.

« Certains ont des entreprises qui ne peuvent pas fonctionner », en grande partie parce que quelque 600 routes ont été bloquées ou détruites par des glissements de terrain ou des inondations, a déclaré le gouverneur. Il a estimé le coût des seuls dégâts routiers à 1 milliard d’euros.

D’autres secteurs, comme l’important secteur agricole de l’économie de la région, connu pour sa production de fruits, de miel, de blé, de porc et de volaille, calculent encore des pertes. Parmi les zones gravement endommagées figuraient également de nombreuses stations balnéaires le long de la mer Adriatique, une partie de la côte très appréciée des touristes d’Italie et d’Europe du Nord.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le paquet d’aides comprend quelque 700 millions d’euros pour les entreprises de la région dont les exportations ont été dévastées. L’Émilie-Romagne est la première région d’Italie en termes de valeur d’exportation par habitant, comme l’a souligné Bonaccini.

Pour aider à coordonner les efforts, la commission italienne récemment nommée sur la sécheresse a été chargée mardi de gérer également des projets de drainage, pour aider à débarrasser la zone des eaux de crue.