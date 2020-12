JÉRUSALEM (AP) – Le gouvernement divisé d’Israël se dirigeait vers l’effondrement mardi à minuit, une étape qui déclencherait la quatrième élection du pays en moins de deux ans et constituerait une menace sans précédent pour la longue emprise du Premier ministre Benjamin Netanyahu sur le pouvoir.

Netanyahu, habitué à qualifier ses opposants de faibles «gauchistes», se retrouve confronté à un trio d’anciens collaborateurs mécontents qui partagent son idéologie de la ligne dure, dirigés par un législateur populaire qui s’est récemment séparé du Likud du Premier ministre. Que Netanyahu puisse ou non repousser ces challengers, le pays est presque certain d’être dirigé par un politicien de droite opposé aux concessions aux Palestiniens, compliquant les espoirs de la nouvelle administration Biden de reprendre les pourparlers de paix.

Les perspectives du bloc de centre-gauche israélien semblent pires que lors des précédentes compétitions parce que son chef, le ministre de la Défense Benny Gantz, a conclu une alliance malheureuse avec Netanyahu qui est en train de s’effondrer. Gantz a perdu le soutien d’une grande partie de sa base, et le bloc a été laissé sans chef.

Netanyahu et Gantz ont formé leur coalition en mai dernier après s’être battus dans une impasse lors de trois élections consécutives. Ils ont dit qu’ils mettaient de côté leur rivalité personnelle pour former un gouvernement «d’urgence» visant à guider le pays à travers les crises sanitaires et économiques causées par la pandémie. Dans le cadre de l’accord, Gantz a assumé le nouveau rôle de «Premier ministre suppléant» et a été assuré qu’il échangerait des places avec Netanyahu en novembre prochain dans le cadre d’un accord de rotation à mi-parcours de leur mandat.

La cause immédiate de l’effondrement attendu mardi était leur incapacité à adopter un budget avant minuit. Cela amènerait le parlement à se dissoudre automatiquement et à organiser de nouvelles élections pour la fin mars.

Mais cela reflétait vraiment l’échec d’un partenariat en proie à l’hostilité et à la méfiance mutuelles dès le départ. Pendant sept mois, Gantz a subi un certain nombre d’humiliations et a été tenu à l’écart de décisions clés, telles qu’une série d’accords diplomatiques négociés par les États-Unis avec des pays arabes. Netanyahu accuse le parti Kakhol lavan de Gantz d’agir comme une «opposition au sein du gouvernement».

Le procès de corruption de Netanyahu est au cœur de cette relation dysfonctionnelle. Gantz a accusé Netanyahu de saper leur accord de partage du pouvoir dans l’espoir de rester en fonction tout au long de son procès, qui devrait passer à la vitesse supérieure en février lorsque des témoins commenceront à prendre la barre. Lui et d’autres critiques pensent que Netanyahu espère en fin de compte former un nouveau gouvernement capable de nommer des loyalistes qui pourraient lui accorder l’immunité ou rejeter les charges retenues contre lui.

« Un accusé criminel avec trois actes d’accusation entraîne le pays à un quatrième tour des élections », a déclaré Kakhol lavan mardi soir. «S’il n’y avait pas de procès, il y aurait un budget et il n’y aurait pas d’élections.»

Netanyahu est accusé de fraude, d’abus de confiance et d’acceptation de pots-de-vin dans une série de scandales dans lesquels il est accusé d’avoir offert des faveurs à de puissantes personnalités médiatiques en échange d’une couverture médiatique positive sur lui et sa famille.

«La crise politique actuelle se poursuivra aussi longtemps que M. Netanyahu restera Premier ministre et aucun gouvernement ne pourra être formé sans lui», a déclaré Yohanan Plesner, un ancien législateur président de l’Israel Democracy Institute.

«Je pense qu’il est tout à fait sûr de supposer que cela ne s’arrêtera pas tant que M. Netanyahu ne sera pas remplacé ou s’il trouve un moyen, par le biais de la législation ou de manœuvres politiques, de suspendre son procès ou de le suspendre complètement», a-t-il déclaré. .

Lors des trois élections précédentes, Netanyahu n’a pas été en mesure de constituer une coalition majoritaire avec ses alliés religieux et nationalistes traditionnels. Pourtant, il contrôlait suffisamment de sièges pour empêcher ses adversaires de concocter une coalition alternative.

Selon de récents sondages d’opinion, cette équation semble changer, avec un certain nombre de rivaux prêts à contrôler une majorité parlementaire sans lui.

Ces rivaux sont dirigés par Gideon Saar, un pilier du Likud de Netanyahu qui a annoncé ce mois-ci qu’il se séparait et formait un nouveau parti. Saar, qui était autrefois secrétaire du cabinet de Netanyahu, a accusé le Premier ministre de transformer le Likoud en un «culte de la personnalité» visant à assurer la survie politique de son chef.

Si des élections avaient lieu aujourd’hui, le parti de la Sarre finirait deuxième derrière le Likoud, lui donnant un veto sur un gouvernement dirigé par Netanyahu, selon les sondages. Saar a juré de ne pas servir sous Netanyahu.

Naftali Bennett, un autre ancien assistant qui s’est brouillé avec Netanyahu, dirige un parti religieux de droite qui a également bondi dans les sondages. Et Avigdor Lieberman, ancien chef de cabinet de Netanyahu et ancien ministre du Cabinet, a également déclaré que le Premier ministre était inapte à diriger.

Toutes ces rivalités sont plus personnelles qu’idéologiques, ce qui signifie que le prochain gouvernement d’Israël – dirigé par Netanyahu ou non – aura presque certainement une idéologie de droite qui s’oppose à l’indépendance palestinienne et soutient la poursuite de la construction de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée.

Les récents sondages indiquent que Gantz, qui a fait appel aux électeurs de gauche lors des élections précédentes, pourrait ne pas recevoir suffisamment de voix pour même entrer à la prochaine Knesset.

Yair Lapid, chef du parti centriste Yesh Atid, semble gagner certains de ces électeurs, mais pas assez pour diriger le prochain gouvernement, selon les sondages. Le Parti travailliste de gauche, qui a établi Israël et dirigé le pays pendant ses 30 premières années, ne devrait pas franchir le seuil, tandis que le parti d’extrême gauche Meretz devrait à peine se débrouiller.

La Liste commune à majorité arabe a été en proie à des luttes intestines, et on ne sait pas si un parti dominant est prêt à partager le pouvoir avec eux. Un parti dirigé par les Arabes n’a jamais fait partie d’un gouvernement israélien.

Dans un discours télévisé mardi soir, Netanyahu s’est tourné vers son livre de jeu standard, accusant Kakhol lavan de la rupture politique et disant que n’importe lequel de ses adversaires devrait compter sur «la gauche» pour former un gouvernement sans lui.

« Nous sommes contre les élections; c’est une mauvaise décision de Kakhol lavan », a déclaré Netanyahu. «Mais si des élections nous sont imposées, je vous promets que nous gagnerons.»

Malgré les prédictions audacieuses, Netanyahu aura d’autres facteurs à son encontre. Lors des élections précédentes, il a utilisé son alliance étroite avec le président Donald Trump comme un atout électoral.

Cette option ne sera plus là après que Joe Biden aura prêté serment en tant que président le 20 janvier. Biden devrait revenir à la politique de son ancien patron, le président Barack Obama, qui a eu une relation houleuse avec Netanyahu à cause de son traitement des Palestiniens. .

Netanyahu doit également faire face aux électeurs pour sa gestion de la crise des coronavirus. Netanyahu a marqué un exploit cette semaine en faisant d’Israël l’un des premiers pays au monde à commencer à vacciner sa population.

Mais on ne sait pas combien de personnes seront vaccinées d’ici mars. Et alors qu’Israël fait face à une épidémie qui fait rage et à la possibilité d’un troisième verrouillage, les électeurs en colère pourraient encore le punir pour les dommages économiques causés par la pandémie.