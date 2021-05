Le gouvernement israélien tweete des émoticônes au milieu du conflit à Gaza

Au milieu d’un conflit qui a maintenant fait des centaines de morts dans la bande de Gaza, l’État d’Israël a envoyé une série de tweets à partir de son compte officiel lundi contenant émojis de fusée, suscitant la colère des personnes qui ont déclaré que les tweets étaient calleux, trompeurs ou incorrects.

« Juste pour vous donner une certaine perspective, voici le nombre total de roquettes tirées sur des civils israéliens », lit-on dans un tweet vers la fin du fil. « Chacune de ces roquettes est destinée à tuer. #IsraelUnderAttack. »

« Ne vous y trompez pas. Chaque fusée a une adresse. Que feriez-vous si cette adresse était la vôtre? » lisez le tweet final.

La violence entre Israël et les dirigeants militants du Hamas à Gaza a atteint ses pires niveaux depuis 2014. Les protestations contre la menace d’expulsion de dizaines de familles palestiniennes, ainsi que le maintien de l’ordre au début du mois sacré musulman du Ramadan, ont explosé lorsque le Hamas a tiré des roquettes sur Jérusalem. Israël a riposté avec ses propres frappes aériennes.

Depuis le début des combats le 10 mai, l’armée israélienne a lancé des centaines de frappes aériennes qui, selon elle, visent l’infrastructure militante du Hamas. Les militants palestiniens à Gaza ont tiré plus de 3 200 roquettes sur Israël.

Samedi, une frappe aérienne ciblée a détruit les bureaux de l’Associated Press et d’Al Jazeera.

De nombreuses réponses au fil de tweet de lundi étaient fortement critiques à l’égard d’Israël. UNE graphique montrer le bilan humain du conflit israélo-palestinien entre 2008 et 2020 a été une réponse populaire.

D’autres ont répondu avec leur propre série d’émoticônes, comme un visage de clown ou le drapeau représentant la région palestinienne, pour montrer leur solidarité avec les victimes des frappes aériennes.

Certains législateurs à Washington ont condamné les frappes aériennes tandis que d’autres, qui considèrent Israël comme un allié important, se sont prononcés contre le Hamas.

« Tirer des roquettes sur des civils en Israël est un acte de terrorisme, point final. Les derniers tirs de roquettes soulignent la nécessité de programmes de défense antimissile, tels que Iron Dome, qui protège les civils israéliens – arabes et juifs – du terrorisme du Hamas, » Rep . Ritchie Torres, DN.Y., tweeté La semaine dernière.

Hier, le représentant Jamaal Bowman, DN.Y. a appelé Torres pour son soutien à Israël.

« Les Palestiniens sont un peuple occupé. Ce sont un peuple opprimé. Des gens innocents et des enfants souffrent alors que l’Amérique soutient l’occupation et refuse la liberté aux Palestiniens », a déclaré Bowman tweeté.

Au moins 200 Palestiniens, dont 59 enfants et 35 femmes, ont été tués et quelque 1 300 personnes ont été blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza. Dix personnes en Israël, dont un garçon de 5 ans et un soldat, ont été tuées dans les attaques à la roquette lancées depuis des zones civiles de Gaza vers des zones civiles en Israël.