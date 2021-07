Le gouvernement israélien s’énerve alors que la distribution arabe d’un film projeté à Cannes sur le festival de saut de village bloqué par Tsahal

La démarche des acteurs, dont Jonah Suleiman, Erin Saba et Salim Dow, a été une surprise jeudi soir. Dans une lettre ouverte aux organisateurs de l’événement prestigieux, ils ont dit qu’il y avait une contradiction évidente entre les thèmes du film de « oppression physique et mentale du peuple palestinien » par le gouvernement israélien et le fait qu’il était projeté à Cannes en tant que production israélienne. « Accepter cela normaliserait l’apartheid et permettrait la négation et le blanchiment de crimes contre les Palestiniens », la lettre lue.

Notre refus d’assister au Festival de Cannes sous la définition d’un « film israélien » n’est pas qu’une démarche symbolique. Nous nous opposons à notre intégration par notre exclusion et notre effacement.

La manifestation a été critiquée par le nouveau ministre israélien de la Culture, Hili Tropper, qui a déclaré que les gens « qui a su demander à l’Etat un budget pour faire des films » ne sont pas en mesure de « avoir honte d’Israël ».

Selon les médias israéliens, les cinéastes de « Let There Be Morning » ont reçu quelque 610 000 $ de financement budgétaire en 2018 et l’accord pour le projeter en tant que production israélienne faisait partie des conditions de subvention. L’argent est également venu de Channel 10 d’Israël et du gouvernement français grâce à une subvention obtenue par son coproducteur français Yael Fogiel.

Le film, réalisé par le réalisateur israélien Eran Kolirin, est une adaptation d’un roman de 2006 de l’écrivain palestinien Sayed Kashua. L’intrigue tourne autour d’un village palestinien bloqué par les Forces de défense israéliennes (FDI) et d’un comptable arabe israélien qui s’y retrouve piégé après être venu de Jérusalem au mariage de son frère.

‘Let There Be Morning’ est prévu pour la première fois samedi dans la sélection Un Certain Regard de Cannes et est le troisième film réalisé par Kolirin présenté au festival international français.

Le réalisateur a soutenu la décision des acteurs mais leur a demandé de s’abstenir de l’appeler un boycott. « Cette terminologie est incorrecte et joue sur des tropes communs que les gens veulent entendre », a-t-il déclaré au journal Haaretz en faisant apparemment référence au mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanction, que le gouvernement israélien considère comme une menace pour sa sécurité nationale.

« Ils ont décidé un acte politique d’absence pour protester contre l’effacement culturel », dit Kolirin. «Je comprends cela et je soutiens chacune de leurs décisions. Cela me fait mal qu’ils ne soient pas là pour célébrer leur travail époustouflant, mais je respecte leur position.

Mercredi, un autre film israélien a été présenté en avant-première au Festival de Cannes. Le semi-autobiographique ‘Ahed’s Knee’ a été réalisé par Nadav Lapid, en lice pour la Palme d’Or pour son travail.

Le protagoniste est un cinéaste déchiré qui développe un nouveau film sur l’enfant activiste palestinien Ahed Tamimi tout en obtenant le soutien du ministère israélien de la Culture pour promouvoir son précédent travail primé. Le titre fait référence à une remarque d’un législateur israélien, qui a déclaré que Tamimi aurait dû être abattu « au moins au genou » pour avoir giflé un soldat de Tsahal.

