Le gouvernement israélien de droite de Netanyahu est au-delà de l’extrême

Nationaliste, exclusionniste et d’extrême droite : le gouvernement israélien le plus extrême de l’histoire de la nation a pris forme.

La politique de la coalition gouvernementale nouvellement assermentée du Premier ministre Benjamin Netanyahu a attiré 80 000 manifestants ce week-end à Tel-Aviv. Les manifestants se sont largement concentrés sur les propositions du gouvernement visant à refondre le système judiciaire, ce qui pourrait affaiblir la démocratie et la séparation des pouvoirs du pays. Mais les effets des politiques sur les 1,6 million de citoyens palestiniens d’Israël et les 5,2 millions de Palestiniens vivant dans les territoires occupés seront catastrophiques, s’appuyant sur des années de politiques qui, selon les organisations israéliennes des droits de l’homme, constituent des crimes contre l’humanité.

Les défenseurs des droits de l’homme et les experts de la politique israélienne avec qui j’ai parlé ont souligné que ce gouvernement ne s’écarte pas des précédents – en fait, c’est la sixième fois que Netanyahu dirige le pays. C’est plutôt le point culminant de la politique israélienne qui dérive de plus en plus vers la droite, et des décennies de politiques qui équivaut à une annexion de facto de la Cisjordanie occupée, et des politiques de suprématie juive. Ce qui est différent maintenant, cependant, c’est la clarté avec laquelle ces idées sont énoncées dans les directives de la coalition du nouveau gouvernement et par d’éminents ministres sur les principes fondamentaux de la gestion du pays.

Alors que le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan rencontre les dirigeants israéliens et palestiniens cette semaine, de sérieuses questions se posent sur la manière dont l’administration Biden coopérera avec un gouvernement israélien qui a rayé son vernis libéral et jeté toute prétention de négociations vers un État palestinien. (Le secrétaire d’État Antony Blinken doit également se rendre bientôt au Moyen-Orient.)

Le nouveau gouvernement israélien s’est détourné d’un bref gouvernement centriste l’année dernière, cherchant maintenant à mettre en œuvre des politiques anti-palestiniennes et anti-libérales. Mais ce n’est certainement pas le premier gouvernement israélien à le faire.

“Il est essentiel de ne pas prétendre, comme beaucoup semblent déjà le faire, que ce sera en quelque sorte un départ soudain de la “démocratie” israélienne entre guillemets”, déclare Hagai El-Ad, directeur exécutif de l’organisme de surveillance israélien B’Tselem. “Ce qui m’inquiète, c’est que même ce niveau de clarté ne suffira pas à déclencher une réponse internationale adéquate.”

Le nouveau gouvernement israélien s’annonce aussi extrême que prévu

Le système parlementaire israélien, composé de nombreux partis fragmentés, a entraîné l’effondrement des coalitions au pouvoir et des troubles électoraux, avec cinq élections nationales depuis 2019. Le gouvernement du « changement » en 2021 a réuni les partis opposés l’année dernière pour évincer Netanyahu. Mais cela s’est effondré l’été dernier, et lors des élections qui ont suivi, Netanyahu a formé une coalition de partis sionistes ultra-orthodoxes et religieux qui l’ont ramené au pouvoir, à la tête d’un gouvernement encore plus extrême.

Il était facile de prévoir comment la coalition agirait : les ministres du nouveau gouvernement ont lancé des attaques de longue date contre les communautés LGBTQ, la liberté religieuse, la société civile israélienne et palestinienne, et qui peuvent même se dire juifs. Surtout, il y aura des implications dramatiques pour les Palestiniens vivant en Cisjordanie occupée et pour les libertés civiles des citoyens israéliens, en grande partie parce que les négociations de la coalition interne de Netanyahu ont amené des colons à des postes ministériels clés.

“Ils n’ont pas beaucoup de fissures dans la coalition qui pourraient potentiellement faire dérailler certaines des choses qu’ils veulent faire, et ils ont Netanyahu au-dessus d’un baril”, a déclaré Jeremy Ben Ami, le président de la pro-Israël et pro -groupe de défense de la paix J Street. «Ils ont déjà adopté un tas de lois avant même d’avoir prêté serment en tant que gouvernement. Ils ont réorganisé la manière dont l’occupation est gérée.

Quelques jours après la prestation de serment du gouvernement, il y a déjà des signaux sur la façon dont ces personnalités vont régner.

Le ministre de la Justice Yariv Levin a présenté une législation qui affaiblirait le contrôle judiciaire et le pouvoir de la Cour suprême d’Israël d’annuler la législation. Une autre proposition réorganiserait et politiserait le processus de longue date du pays pour la sélection des juges.

Ou regardez les premiers gestes du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, du Parti du pouvoir juif. Provocateur dont les idées politiques sont inspirées par feu l’iconoclaste radical Rabbi Meir Kahane, Ben Gvir a endossé un rôle sur mesure pour superviser la police à la fois en Israël et en Cisjordanie occupée. Il a déjà, dans une escalade dangereuse, visité le Mont du Temple à Jérusalem. Et début janvier, pour des raisons juridiques douteuses, il a ordonné à la police d’abattre tout drapeau palestinien dans les espaces publics.

Il y a aussi Le ministre des Finances Bezalel Smotrich. Chef du parti Sionisme religieux, c’est un colon dont la rhétorique anti-gay est légion. Il a déjà saisi les revenus douaniers qui appartiennent à l’Autorité Palestinienne, une entité qu’il a qualifiée d’« organisme de complicité terroriste » qui, selon lui, devrait tomber. Il détient également des autorités nouvellement créées qui lui donnent la supervision de l’occupation de la Cisjordanie à travers un rôle conçu pour lui au sein du ministère de la Défense.

Ces mouvements rapides, en particulier la proposition de réforme judiciaire de Levin, témoignent de l’infrastructure politique de droite qui a été construite au cours de la dernière décennie, largement financée par les républicains aux États-Unis. Le Kohelet Policy Forum, un groupe de réflexion israélien nationaliste et libertaire soutenu par des milliardaires américains de droite, aurait rédigé la législation. Comme me l’a dit Ben Ami, “On ne comprend pas entièrement que cela est dirigé idéologiquement et professionnellement par une machinerie qui a ses racines ici même aux États-Unis.”

D’autres indices sur la façon dont Netanyahu et ses partenaires gouverneront sont apparents dans l’accord de coalition qui définit les directives du nouveau gouvernement. Bien qu’il ne soit pas juridiquement contraignant, il énonce clairement son idéologie : « Le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur toutes les régions de la Terre d’Israël. Le gouvernement encouragera et développera la colonisation de toutes les parties de la Terre d’Israël – en Galilée, dans le Néguev, dans le Golan et en Judée et Samarie », cette dernière faisant référence à la Cisjordanie occupée.

Cela va plus loin que tous les accords précédents. Le gouvernement a «explicite l’intention de longue date des partis de la coalition d’enraciner davantage la suprématie juive et la répression palestinienne dans tout l’État d’Israël et en Cisjordanie occupée grâce à un système de gouvernance à deux niveaux à tous les niveaux», a déclaré l’organisation israélienne des droits de l’homme. Adalah écrit dans un rapport.

L’approche du nouveau gouvernement vis-à-vis de la Cisjordanie occupée constitue une annexion illégale de terres palestiniennes, selon une coalition d’importants groupes de défense des droits de l’homme en Israël. Le gouvernement prévoit de légaliser les avant-postes illégaux construits sur des terres privées palestiniennes. Le résultat probable, écrit la coalition : « Les Palestiniens dépouillés de leurs droits et protections » et laissés « plus vulnérables à la violence et exacerbant les épreuves qu’ils endurent déjà ».

« Ces changements » – apportés au système judiciaire et conférant à des ministres comme Smotrich de nouvelles autorités sur l’occupation – « menacent les droits civils et les droits individuels en Israël, mais ce sera surtout un gros, gros problème contre la minorité nationale, la Citoyens palestiniens d’Israël » qui représentent environ 20 % du pays, a déclaré Aida Touma-Suleiman, membre de la Knesset du parti Hadash. “Nous serons les premiers et les plus gravement endommagés par ces changements.”

“Ce gouvernement a toutes les composantes des groupes fascistes”, a ajouté Touma-Suleiman.

L’administration Biden a jusqu’à présent fait preuve de prudence. “Nous évaluerons le gouvernement par les politiques qu’il poursuit plutôt que par des personnalités individuelles”, a déclaré le secrétaire d’État Blinken le mois dernier lors de la conférence annuelle du groupe de défense J Street.

Pourtant, les États-Unis aussi semble garder l’espoir de pouvoir travailler avec Netanyahu et ses ministres. “Le Premier ministre, comme il nous l’a dit à tous, a les mains très fermement sur le volant”, a déclaré l’ambassadeur américain en Israël, Tom Nides. Raconté TV israélienne récemment. « Il m’a assuré que nous travaillerons avec le gouvernement américain. Évidemment, nous avons des valeurs communes. Il comprend la position des États-Unis, à savoir : nous voulons maintenir en vie la vision d’une solution à deux États.

Mais l’idée de valeurs partagées et de la solution à deux États est par essence intenable avec ce nouveau gouvernement. Il n’y a pas de négociations en cours entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine, et les perspectives d’un État palestinien souverain et viable sont plus lointaines que jamais. Pas seulement à cause de ce nouveau gouvernement israélien, mais en grande partie à cause de ses nombreux prédécesseurs.

Comment le nouveau gouvernement s’appuie sur les anciens – et ce que les États-Unis peuvent faire, le cas échéant, à ce sujet

Il convient de souligner qu’Israël viole les droits humains des Palestiniens en toute impunité depuis des décennies, et ce nouveau gouvernement ne fait qu’illustrer avec plus de clarté les intentions les plus brutales.

« L’hypocrisie nie que les Palestiniens vivent déjà depuis de nombreuses années sous une violence extrême, organisée et criminelle de l’État israélien, garantie par les États-Unis », m’a dit El-Ad du groupe de défense des droits de l’homme B’Tselem. “Et le manque de responsabilité et l’acquiescement de la communauté internationale sont en grande partie responsables de cela.”

L’année dernière a été la plus meurtrière pour les Palestiniens vivant en Cisjordanie occupée depuis que les Nations Unies ont commencé à enregistrer les décès en 2005, et c’est aussi l’année où le plus de Palestiniens ont été détenus en détention administrative. Les attaques contre les Palestiniens dans tout le gouvernement de centre-droit de Yair Lapid et Naftali Bennett ne peuvent être sous-estimées. La journaliste bien-aimée d’Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, une citoyenne américaine, aurait été abattue par les autorités israéliennes alors qu’elle effectuait un reportage en Cisjordanie. Les autorités israéliennes ont perquisitionné les bureaux de six ONG palestiniennes, montrant les limites de la liberté d’expression dans le pays.

Les États-Unis ont également joué un rôle ici, car ils continuent de fournir à Israël des milliards de dollars d’aide militaire – et n’ont pas critiqué publiquement les nouveaux alliés politiques de Netanyahu.

“Il n’y a aucun moyen que Netanyahu, aussi désespéré qu’il soit, serait allé former ce genre de coalition s’il n’y avait pas eu des années et des années d’abdication par les États-Unis de la responsabilité de ce qui se passe ici”, a déclaré Mairav ​​Zonszein, un analyste couvrant Israël. et la Palestine pour International Crisis Group. « Il n’aurait tout simplement pas pensé qu’il pouvait le faire. Cela aurait été trop bizarre.

Pendant ce temps, le gouvernement américain poursuit certaines des politiques de l’ancien président Donald Trump au Moyen-Orient, comme la construction d’une nouvelle ambassade à Jérusalem sur des terres appartenant à des Palestiniens et la poursuite de nouveaux accords de normalisation avec des États arabes comme l’Arabie saoudite.

L’administration Biden ne pourra continuer avec une approche attentiste que pendant si longtemps. Lorsque du matériel militaire américain ou des dollars sont utilisés pour faire avancer les politiques décrites jusqu’à présent uniquement par les nouveaux ministres israéliens, que fera le Département d’État ?

Dans un nouveau commentaire, les chercheurs du Carnegie Endowment Matthew Duss et Zaha Hassan recommandent des conséquences pour les choix du gouvernement israélien. Cela pourrait inclure la suspension de l’aide américaine à Israël et le fait d’éviter d’agir au nom d’Israël dans des instances internationales telles que les Nations Unies et la Cour pénale internationale.

L’administration Biden est “clairement consciente du problème”, déclare Ben Ami de J Street. “Mais vont-ils réellement le sauvegarder de quelque manière que ce soit?”

Touma-Suleiman, le membre palestinien de la Knesset, n’est pas optimiste. « Je dois vous dire la vérité. Je n’ai pas beaucoup d’attentes », m’a-t-elle dit. L’administration Biden “pourrait critiquer, donner des messages, mais je ne les vois pas faire plus que ça”.