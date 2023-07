Le gouvernement irlandais nie avoir payé 72 000 £ aux gens pour déménager sur une île | Nouvelles du monde

Dans le but d’inverser des décennies de dépeuplement chronique, le gouvernement irlandais offre à partir d’aujourd’hui des subventions allant jusqu’à 84 000 € (environ 72 000 £) aux personnes souhaitant acheter une maison vacante sur l’une des nombreuses îles au large du pays.

Mais après une flambée de couverture médiatique, le gouvernement a dû nier qu’il payait des gens pour simplement déménager sur une île.

C’est une offre qui a fait la une des journaux de l’Inde à l’Australie en passant par les États-Unis.

« L’Irlande vous paiera 90 000 $ pour déménager dans une belle maison insulaire », a claironné CNN, mais inévitablement, la réalité du projet est un peu plus compliquée.

Pour bénéficier des généreuses incitations en espèces, les personnes intéressées doivent s’engager à acheter une maison vacante ou abandonnée, construite avant 1993 et ​​vide depuis au moins deux ans.

L’argent de la subvention doit être utilisé par les nouveaux propriétaires à des fins de rénovation, y compris des travaux de construction, d’isolation et de redécoration.

L’Irlande compte environ 80 îles, mais les 30 éligibles au programme ne sont pas reliées par des ponts au continent et sont coupées de manière permanente ou quotidienne par la marée.

En savoir plus sur la République d’Irlande

L’un de ces avant-postes est l’île de Clare, dans l’Atlantique Nord au large de la côte de Co Mayo, et célèbre pour avoir été la demeure de Grace O’Malley, la « reine pirate » irlandaise du XVIe siècle.

Le propriétaire d’une entreprise locale, Humphrey O’Leary, est sceptique quant à l’offre du gouvernement.

« Je ne pense pas que, dans sa forme actuelle, ce soit très financièrement viable pour quiconque », dit-il, alors qu’il navigue dans le seul « taxi » de l’île, une camionnette Ford Transit privée, sur une route étroite bordée de murs de pierre et de pâturages. mouton.

L’île est actuellement « mourante »

Comme de nombreux insulaires, Humphrey pense que le programme gouvernemental ne tient pas compte de l’augmentation du coût – certains l’évaluent à 30% au minimum – de la construction sur une île éloignée.

« Ce qui s’est passé ces deux dernières années avec l’inflation et le coût de la vie, tout ici a plus que doublé de prix.

« Donc, pour organiser et construire, et organiser le transport et ainsi de suite … pour l’inciter à la viabilité, 84 000 € ne suffisent pas. Il faut le refaire. »

Humphrey – dont les quatre enfants adultes ont tous quitté l’île – dit que sa maison est « à un point de basculement de la population ».

« Nous avons environ 120 personnes ici maintenant [the official figure is 160], et ça arrive à un point où ce n’est pas sain. La masse critique ici est d’environ 400 personnes », ajoute-t-il.

Montrant une ruine en pierre abandonnée dont il se souvient comme un chalet abritant autrefois une famille, Humphrey pense que l’île de Clare est actuellement « en train de mourir ».

Cela n’a pas empêché l’offre en espèces – qui fait partie de la nouvelle politique « Nos îles vivantes » du gouvernement irlandais – de capter l’imagination du monde entier.

« Il y a un manque d’informations à combler »

Joanne Carroll, coordinatrice du développement communautaire pour Clare Island, dit que dans les cinq premiers jours après l’annonce du programme, elle a reçu des courriels de personnes au Maroc, en Espagne et au Portugal exprimant leur intérêt à déménager sur l’île.

Un autre e-mail, en portugais, est venu d’une personne au Brésil. « Il y a beaucoup de discussions ici sur le fait qu’en Irlande, il existe une aide financière pour les familles qui cherchent à déménager dans les îles », lit-on dans l’e-mail, une fois que Joanne l’a parcouru via Google Translate.

C’est une source de frustration pour Joanne, qui dit que son petit bureau n’est pas équipé pour aider les gens à trouver et à acheter des propriétés vacantes.

« Nous devons les référer à des commissaires-priseurs », dit-elle. « Nous n’avons reçu aucune information ou aucun soutien à donner aux gens. Il y a un manque d’informations à combler. »

MADRA le chien robot fait partie du projet Home Health





On a le sentiment que l’essor de la couverture internationale a créé une fausse impression des incitations proposées et de la facilité avec laquelle les étrangers pourraient potentiellement en profiter.

Bien que n’importe qui puisse acheter une propriété en Irlande, le programme n’autorise pas les acheteurs à vivre ou à travailler réellement dans le pays.

Le service de presse du ministère irlandais du développement rural et communautaire n’a pas pu ou n’a pas voulu nous dire combien de demandes internationales il avait reçues, mais admet que « certains éléments de la politique ont été mal interprétés, notamment en ce qui concerne le domaine du logement ».

« Dans certains cas, nous avons remarqué des informations trompeuses dans les médias internationaux concernant la subvention de rénovation des logements vacants pour les îles », a déclaré un porte-parole.

« Ce n’est pas le cas que les gens seront payés pour se réinstaller dans des îles au large de Irlande.

« Lorsque nous avons été mis au courant d’articles trompeurs, nous avons contacté l’organisation concernée et demandé une correction. »

Clare Island se tourne vers la technologie pour surmonter les obstacles





Grâce au Common Travel Area (CTA), les Britanniques n’ont pas besoin de visa ni de permis pour vivre et travailler en Irlande. Les citoyens de l’Union européenne non plus.

Mais il existe de nombreux autres obstacles à la vie sur les îles éloignées d’Irlande, l’accès aux soins de santé étant l’un d’entre eux.

L’île se tourne vers la technologie

Clare Island se tourne vers la technologie pour résoudre le problème. Se déplaçant avec agilité sur le gazon humide et surprenant un colley local, un chien robotique équipé de trousses de premiers soins rouges offre un aperçu de l’avenir.

Nommé « MADRA », une tentative de création d’un acronyme (Medical Autonomous Droid Remote Assistant) qui est aussi le mot irlandais pour chien, le robot quadrupède peut apporter des fournitures initiales aux patients blessés dans des endroits éloignés à la manière d’un St Bernard formé.

MADRA fait partie du projet Home Health, une collaboration entre la société technologique américaine Cisco et l’Université de Galway, qui déploie également de petits drones capables de livrer rapidement des EpiPens en cas d’urgence.

Il n’y a pas de médecin sur l’île de Clare. La GP locale Noreen Lineen-Curtis vit sur une autre île, Achill, rendue célèbre par le film primé aux BAFTA The Banshees Of Inisherin.

« Ce n’est pas facile », dit-elle à propos de la prestation de soins de santé en milieu insulaire. « Beaucoup d’insulaires acceptent qu’il y ait une limite, vous ne pouvez pas avoir un médecin généraliste à votre porte immédiatement. Plus il y a d’argent dans ces projets, mieux c’est, et les gens seront encouragés à venir ici. »

Dr Noreen Linen-Curtis





Le professeur Derek O’Keeffe, consultant à l’hôpital universitaire de Galway, est fortement impliqué dans le projet.

« L’un des principaux défis pour les patients dans l’ouest de l’Irlande et au-delà est la longue distance que les gens doivent parcourir pour accéder aux soins, puis essayer de se garer et attendre d’être vu par leur équipe médicale, pendant 10 minutes », dit-il.

« C’est un processus inutile, quelle que soit la métrique – temps, argent, environnement – donc de nouvelles façons de fournir des soins de santé sont nécessaires. »

« Les points positifs l’emportent sur les points négatifs »

Les différences entre Clare Island et le centre-ville de Manhattan ne pourraient pas être plus frappantes, mais cela n’a pas empêché l’insulaire Marian O’Malley-Finan et son mari Ciaran de quitter New York en août 2020.

« En allant du centre de New York à Clare Island, il y a certainement eu des ajustements », rigole-t-elle. « Se souvenir de faire une boutique hebdomadaire complète par exemple. Il n’y avait pas de seconde chance, tout ce que vous aviez oublié, a été oublié pendant une semaine. C’est encore un endroit isolé au milieu de l’hiver, c’est sûr, mais les points positifs l’emportent sur les points négatifs. «

Avec le couple au début de la trentaine, leur voyage est un rare renversement de la tendance à la dépopulation qui dure depuis des décennies. Tous deux sont des consultants d’entreprise et peuvent travailler à distance depuis l’île avec un bon service haut débit.

Marian pense que la nouvelle subvention gouvernementale est « certainement un pas dans la bonne direction, mais le coût du transport des marchandises et le coût de la vie de toute façon sur une île sont généralement plus élevés que sur le continent ».

« Je ne suis donc pas sûr que cela réduira à 100% tous les défis, mais nous avons certainement un certain nombre de maisons vacantes. »

« L’abandon est un problème sur l’île », ajoute-t-elle.

« Le gouvernement doit probablement examiner d’autres domaines comme les réductions d’impôts ou les allégements fiscaux, mais j’espère qu’il y aura un impact positif. Même si une famille déménage sur l’île, c’est une étape positive. »

Le couple dit que toute personne qui demande la subvention doit y aller les yeux grands ouverts.

La vie insulaire « est un compromis », dit Ciaran. « Nous l’avons vu quand nous avons déménagé. Au début, c’est bien de s’éloigner de la ville et de l’agitation, mais cela a ses inconvénients. »

Alors que le projet gouvernemental est en cours, Marian a un message pour les futurs habitants de l’île : « Acceptez-le. Quiconque fait le pas ne le regrettera pas. »