Le gouvernement irlandais présentera officiellement ses excuses après qu’un nouveau rapport détaille la douleur ressentie par les mères célibataires et leurs enfants dans les maisons gérées par l’Église et les autorités locales, a confirmé mardi un ministre.

UNE «Culture étouffante, oppressive et brutalement misogyne» existait depuis des décennies dans de telles institutions, a déclaré le ministre irlandais des Enfants, Roderic O’Gorman, dans un communiqué publié à l’issue de la publication du rapport après une enquête officielle sur les sites.

La Commission d’enquête a déclaré avoir trouvé un «Niveau effroyable de mortalité infantile» dans les foyers, avec au moins 9 000 décès d’enfants.

O’Gorman a ajouté que le gouvernement fournirait un soutien financier à des personnes spécifiques mises en évidence par le rapport détaillé sur les taux de souffrance et de mortalité dans les foyers.

L’adoption d’une loi permettant l’exhumation des restes d’enfants enterrés dans les foyers sera également avancée, a-t-il ajouté, et, dans la mesure du possible, ils seront identifiés.

Aussi sur rt.com La mort de 9000 nourrissons dans des foyers irlandais pour mères célibataires prouve à quel point les femmes avaient peu de valeur aux yeux de l’Église catholique

Les foyers irlandais pour mères et bébés ont été créés aux XIXe et XXe siècles pour les femmes et les filles tombées enceintes en dehors du mariage, y compris les victimes d’agression sexuelle. La dernière des institutions a fermé ses portes dans les années 1990.

Les terribles conditions dans ces maisons ont attiré l’attention du monde entier après la découverte d’une fosse commune de 796 corps de bébés dans l’une des maisons de la ville de Tuam, dans l’ouest de l’Irlande, en 2017, à la suite de recherches menées par une historienne locale, Catherine Corless.

Mardi, le gouvernement irlandais a publié un rapport de 2865 pages de la Commission d’enquête sur les foyers pour mères et bébés, qui examinait les conditions dans 18 des établissements entre 1922 et 1998.

Il a répertorié plusieurs défaillances dans certaines maisons, y compris des épidémies de typhoïde, des aliments qui «Impropre à la consommation» et abus de certains des «Détenus», avec un exemple cité d’une mère de deux enfants qui est tombée enceinte «Apparemment par un« détenu »de sexe masculin.»

Aussi sur rt.com La balade à vélo du Premier ministre n’était « pas contraire à la loi », a déclaré le chef de la police de Londres, après le rapport sur le cycle « tranquille » de Johnson au parc olympique

Les taux de mortalité dans les foyers pour mères et bébés étaient presque deux fois la moyenne nationale pour les enfants illégitimes en 1945 et 1946, selon le rapport.

Quelque 9 000 enfants sont morts dans les institutions – 15 pour cent de ceux qui y vivaient – a indiqué la Commission, ajoutant que les autorités locales et nationales avaient été informées des taux de mortalité élevés.

Les foyers pour mères et bébés à Tuam et dans la ville de Kilrush sont parmi les pires exemples identifiés dans le rapport, qui décrit les «Conditions physiques épouvantables» des institutions dans les deux domaines.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!