Le gouvernement irlandais a été critiqué pour avoir voté contre le rétablissement de la rémunération des étudiantes infirmières et sages-femmes pendant la pandémie COVID-19.

Une motion a été présentée mercredi au parlement irlandais, le Dáil, demandant que les étudiants en médecine soient rémunérés pendant les stages.

Mais la motion a été rejetée de justesse par 77 voix contre 72, tous les membres du Fianna Fáil, du Fine Gael et du Parti vert ayant rejeté l’appel.

Le parti derrière la motion, Solidarité People Before Profit, affirme que le gouvernement n’a pas tenu compte de ceux qui travaillent en première ligne.

Les étudiantes infirmières et sages-femmes en Irlande doivent entreprendre des placements non rémunérés obligatoires tout au long de leurs études supérieures avant de pouvoir se qualifier et travailler dans le secteur.

Mais en mars, des milliers d’étudiants en médecine ont été mis en service rapidement dans toute l’Europe, pour soutenir les systèmes de santé au plus fort de la pandémie.

Le ministre de la Santé de l’époque, Simon Harris, a annoncé que les étudiants qui travaillaient dans des hôpitaux en stage seraient rémunérés sur un régime temporaire, au tarif d’assistant de santé de 14 € de l’heure.

Mais une fois le programme terminé, des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que les étudiants en médecine ont été exploités. En octobre, l’Organisation irlandaise des infirmières et des sages-femmes (INMO) a averti que les étudiantes infirmières et sages-femmes étaient «exploitées».

Phil Ní Sheaghdha, secrétaire général de l’INMO avait également averti en octobre que les étudiants en médecine du pays « sont tenus pour acquis ».

« Travail supplémentaire, risque sérieux et autres sources de revenus coupés: les étudiantes infirmières et sages-femmes obtiennent un marché brutal. »

« Il est au-delà du temps de respecter leur contribution et de les payer. Le message est simple: arrêtez d’exploiter les étudiantes infirmières et sages-femmes ».

La proposition de rémunération des étudiants en médecine a également été soutenue par les sociaux-démocrates, le Sinn Féin, les travaillistes et tous les députés indépendants.

À la suite du résultat du vote, les utilisateurs des médias sociaux ont partagé les hashtags #PayStudentNursesandMidwives et #EducationNotExploitation, critiquant le gouvernement pour sa position.

«Nous sommes exploités pour notre travail», a déclaré Ciarán, une étudiante infirmière générale à Galway. «Quel message essaient-ils d’envoyer aux professionnels de la santé en formation?

«Se faire dire que nous ne méritons même pas une révision de nos indemnités ou de notre salaire pour le travail que nous fournissons, c’est très insultant, c’est très décevant».

« Il est très décevant et décourageant d’apprendre que notre gouvernement a voté contre le fait de nous payer dans la pandémie », a ajouté Clara, une étudiante infirmière en psychiatrie à Dublin.

«C’est censé être de l’éducation et non du travail, mais nos services manquent tellement de personnel que ce n’est pas comme ça que ça se passe.

« Nous sommes tellement nombreux à avoir du mal à joindre les deux bouts en ce moment tout en continuant à travailler sans rémunération ».

Jeudi, le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a confirmé que certaines étudiantes infirmières seraient autorisées à réclamer l’indemnité de chômage en cas de pandémie si elles devaient renoncer à un emploi à temps partiel en raison de restrictions de santé publique.

« Nous apprécions absolument la contribution exceptionnelle que les infirmières et les sages-femmes, y compris les étudiantes infirmières, ont fait », a ajouté le porte-parole de la santé pour Fine Gael, Colm Burke.

Un examen des indemnités d’hébergement et de déplacement actuelles des étudiantes infirmières est en cours, a confirmé le parti.

Pendant ce temps, le tánaiste Leo Varadkar a déclaré au Dáil que le paiement des étudiantes infirmières est également à l’étude, mais qu’il est peu probable qu’il soit en place avant septembre 2021.

Les députés qui n’ont pas soutenu la motion mercredi ont évoqué d’autres secteurs d’étudiants en Irlande qui ne reçoivent pas de rémunération pendant les stages.

Mais les critiques ont suggéré que le résultat du vote de mercredi pourrait laisser une impression durable sur les étudiantes infirmières et sages-femmes.

« Beaucoup de ces étudiants ne vont pas envisager un avenir dans le service de santé irlandais », a déclaré Ciarán à Euronews.

« Ils vont chercher à l’étranger des endroits qui sont moins susceptibles de les exploiter et sont plus susceptibles de montrer leur appréciation par une rémunération adéquate et le respect ».