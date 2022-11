Le gouvernement iranien ne parvient pas à contenir les manifestations de masse, malgré des tactiques brutales

Lundi, au début de leur premier match de la Coupe du monde de football 2022, les membres de l’équipe nationale masculine de football d’Iran se sont tenus silencieux pendant que leur hymne national jouait.

C’était un rappel très visible que le mécontentement à l’égard du gouvernement iranien reste fort, plusieurs mois après les manifestations en cours dans le pays.

Le régime iranien s’efforce d’écraser une vague massive de protestations agiles et durables, contrairement à toutes celles auxquelles la République islamique a été confrontée dans le passé. Le mouvement sans chef s’est renforcé malgré des répressions de plus en plus dures, s’appuyant sur une solidarité sans précédent entre les minorités ethniques, les différents groupes religieux et les hommes alliés aux femmes protestataires.

Le mouvement a commencé en septembre après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, une Kurde de Saqez dans le nord-ouest de l’Iran, qui a été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs pour avoir prétendument porté son hijab de manière incorrecte et qui est décédée plus tard en garde à vue. Les manifestations à Saqez se sont rapidement propagées à Téhéran et à d’autres villes du pays. Maintenant dans leur troisième mois, les manifestations ne montrent aucun signe d’arrêt, malgré la violence choquante que les forces de sécurité ont déployée contre les manifestants, notamment des passages à tabac sauvages, des arrestations massives et des meurtres aveugles de manifestants, y compris des enfants.

En première ligne des manifestations se trouvent des femmes et des jeunes – des lycéens qui sortent de l’école en grève et des femmes qui arrachent leur hijab et se coupent les cheveux en public en signe de deuil et de défi.

Malgré des affirmations virales antérieures, le gouvernement n’a pas condamné à mort les quelque 15 000 personnes détenues lors des manifestations, comme l’a expliqué Al-Jazeera la semaine dernière. Ce malentendu provient probablement d’une déclaration signée par 227 des 290 parlementaires iraniens déclarant que les manifestants « faisant la guerre contre Dieu » devraient être traités d’une manière qui « donnerait l’exemple ».

“Mais ils ne vont pas tous les exécuter”, a déclaré Ali Vaez, directeur du projet Iran de l’International Crisis Group, à Vox par e-mail. “Si le passé est prélude, le régime est susceptible d’en exécuter cruellement quelques-uns pour donner une leçon aux autres et les dissuader de descendre dans la rue.”

Pourtant, plus de 300 personnes ont été tuées lors des manifestations. Ce nombre comprend environ 50 enfants de moins de 18 ans, a rapporté Farnaz Fassihi du New York Times la semaine dernière. Mais les victimes et les arrestations sont difficiles à suivre ; les médias sociaux et l’accès à Internet ont été sévèrement restreints et les journalistes étrangers ne peuvent pas accéder au pays. Jusqu’à présent, cinq manifestants doivent être exécutés pour avoir participé au soulèvement.

Cependant, la réponse du gouvernement aux protestations devient plus extrême ; les forces de sécurité sont passées de l’utilisation de gaz lacrymogènes à des tirs sur les manifestants avec des plombs métalliques et des balles en caoutchouc, et les corps de plusieurs adolescents morts montrent des signes de traumatisme crânien grave. Les arrestations massives, les menaces d’exécutions et les meurtres aveugles n’ont fait qu’alimenter l’appel des manifestants à un nouveau gouvernement et à « la mort au dictateur ».

La violence pourrait empirer, a déclaré Borzou Daragahi, correspondant international principal de l’Independent et chercheur principal au Conseil de l’Atlantique, à Vox lors d’un entretien téléphonique. « Dans l’esprit du régime, rien n’est interdit parce que nous faisons l’œuvre de Dieu », a-t-il dit.

Voici comment le mouvement de protestation a évolué au fil du temps

Le mouvement sans chef et sans nom a commencé parmi les femmes, longtemps traitées comme des citoyennes de seconde classe avec peu de droits dans la République islamique, et est resté un mouvement centré sur les femmes. Chaque jour, des filles et des jeunes femmes défient les ordres stricts de se couvrir les cheveux en public, confrontant ceux qui exigent qu’ils respectent les règles, chahutant même apparemment un membre du redouté Basij, une force paramilitaire qui fait partie du Corps des gardiens de la révolution iraniens ( IRGC) et ont contribué à la violente répression des manifestants.

“C’est vraiment touchant et sans précédent même, peut-être, à l’échelle mondiale, ce genre d’angle féministe, et c’est réel”, a déclaré Daragahi. « Les hommes soutiennent les femmes, les écolières sortent et manifestent le jour, les écoliers sortent et se révoltent contre la police la nuit, les gens se soutiennent, les gens encouragent les femmes alors qu’elles enlèvent leur hijab, etc. Tout cet angle féministe est assez singulier, pour une révolution politique dans n’importe quel pays.

Les écolières ont commencé à participer publiquement et sérieusement aux manifestations en octobre, et au cours des dernières semaines, les manifestations se sont transformées en quelque chose de plus large et d’une plus grande portée – un appel à la fin du régime venant d’Iraniens de toutes origines ethniques, de genre et religieuses. .

Le mouvement diversifie également ses tactiques au-delà de la simple marche dans la rue chaque jour, comme Elham Gheytanchi, sociologue affilié au Santa Monica College, l’a écrit pour le Wilson Center la semaine dernière :

Le mouvement social actuel se propage de la manière suivante : les étudiants des grandes universités (112 universités et plus) sont en grève ; les élèves du secondaire sortent des salles de classe ; des manifestations de rue ont lieu presque toutes les nuits, en particulier le mercredi, et le 40e jour traditionnel du décès de chaque «martyr» tué par les forces de sécurité.

Les manifestants ont également appelé au boycott des produits fabriqués par des entreprises ayant des liens présumés avec le régime, a écrit Gheytanchi, y compris un important fabricant de produits d’épicerie et d’articles ménagers ainsi que la version iranienne d’Amazon, Digikala.

L’effet des boycotts est tel, a déclaré Vaez, “que même une rumeur d’une association lointaine avec le CGRI peut désormais ruiner des entreprises qui pourraient n’avoir aucun lien avec la force et qui ont souffert pendant des années de sanctions et de corruption endémique”. En plus des grèves dans les principales industries et d’une perte de revenus générés par Internet en raison des coupures de courant et des restrictions sur des services comme Instagram, les boycotts sont susceptibles de faire encore plus de dégâts à l’économie – mais sans garantie qu’ils causeront la chute du régime .

“D’une certaine manière, le boycott ne peut qu’aggraver l’impact des sanctions, introduisant plus de misère”, a déclaré Vaez. « Le régime a toujours su transférer la douleur économique sur la classe moyenne, de la même manière que Saddam [Hussein] en 2002 était beaucoup plus riche qu’il ne l’était en 1992 au début du régime de sanctions internationales contre l’Irak. Il a fallu une intervention extérieure pour provoquer un changement de régime en Irak après une décennie de sanctions dévastatrices.

Le gouvernement iranien peut-il arrêter l’élan ?

La société iranienne a une longue histoire de protestation, comme l’ont écrit Haleh Esfandiari et Marina Ottaway pour le Wilson Center le mois dernier. Mais le régime a réussi à écraser assez rapidement les mouvements de masse précédents comme les manifestations de 2009 et 2019. Ces mouvements étaient basés sur des problèmes singuliers, comme l’élection truquée du dirigeant impopulaire Mahmoud Ahmadinejad à la présidence en 2009 et une hausse des prix de l’essence en 2019.

Ce mouvement est élémentaire ; l’appel n’est pas seulement à la réforme, mais un défi fondamental à la conception fondamentale de la société du régime.

“L’Iran est un patchwork de différentes sectes et ethnies, et est donc vulnérable aux mêmes lignes de faille qui ont entraîné d’autres pays de la région dans la guerre civile”, a déclaré Vaez. « Mais ces manifestations sont principalement motivées par un sentiment largement partagé de nationalisme, et non de séparatisme. Même si le régime a tenté de les présenter comme une menace pour l’intégrité territoriale du pays et a même parfois provoqué les séparatistes en déployant un degré plus élevé de violence dans les provinces frontalières de l’Iran, où résident des minorités, le mouvement a conservé son caractère nationaliste.

Mais pour que la théocratie d’Ali Khamenei s’effondre, il faudrait très probablement « des pressions d’en bas et des divisions au sommet », a écrit Karim Sadjadpour pour les Affaires étrangères ce printemps. La pression d’en bas est bien là, malgré les coûts de plus en plus élevés.

La misère économique à laquelle l’Iran est confronté – le résultat de sanctions brutales de la part des États-Unis et de ses alliés, ainsi que la détermination du régime à exercer son influence en Syrie, au Liban, au Yémen et maintenant en Russie en finançant des groupes mandataires et en exportant des armes – est une puissante force de galvanisation. Avec un taux de chômage d’environ 11,5 %, les gens ont à la fois l’incitation et le temps de protester.

Cependant, l’élite du pays semble survivre à la chute libre économique et maintenir également son soutien et ses liens avec le régime, a déclaré Vaez. “Nous n’avons vu aucune défection sérieuse jusqu’à présent”, parmi la classe supérieure bien connectée et puissante du pays. Malgré « les échecs lamentables du régime à améliorer le bien-être économique du pays », les plus hautes sphères de la société ont, du moins publiquement, refusé de tenir tête au pouvoir.

Il y a des fissures dans la façade du régime, a déclaré Daragahi, bien qu’elles puissent être petites et faciles à manquer.

“Il semble que la différence soit entre ceux qui soutiennent la répression et ceux qui veulent plus de répression”, a déclaré Vaez à Vox. Les fractures politiques ne sont pas aussi extrêmes qu’elles l’ont été dans les mouvements de protestation passés, probablement en raison du fait que “le système a purgé les forces les plus pragmatiques de la politique iranienne et se retrouve maintenant avec des ultra-durs ou des sycophantes”, a-t-il déclaré.

Mais il y a des signes que le régime ne contrôle pas totalement la police anti-émeute, que Daragahi a décrite comme des voyous ou des fanatiques religieux, ce qui la place dans une position précaire.

« Des gens se font tuer parce que c’est un gâchis ; ils ne sont pas professionnels et ils ne peuvent pas contrôler correctement les foules », a expliqué Daragahi. «En gros, lorsque vous laissez les chiens sortir de leurs cages, cette dynamique éclate. Personne ne se promène et n’exécute des enfants dans la rue ; ce sont juste des voyous imprudents et diaboliques, qui sont embauchés pour réprimer cette manifestation. Ils ont très peu d’expérience. »

Même si le régime est mal à l’aise avec le meurtre de manifestants innocents, c’est un risque majeur de condamner les forces de sécurité qui les commettent, car cela pourrait les amener à se retourner contre les religieux en charge.

“Le principal risque est que si la théocratie s’avère incapable de contenir les manifestations, les Gardiens de la révolution pourraient écarter les religieux et prendre le relais”, a déclaré Vaez à Vox.

Et malgré les horreurs des arrestations massives, des menaces d’exécution et des morts que le régime a déjà perpétrées, les protestations n’ont fait que persister, grandir et évoluer. “C’est déjà en territoire inconnu”, a déclaré Daragahi, à la fois en termes d’élan du mouvement et de réaction du régime.

“Mais jusqu’à présent”, a déclaré Vaez, “toutes les mesures de l’ancien manuel du régime n’ont pas réussi à écraser les manifestations”.

Mise à jour, 21 novembre, 10h35 : Cette histoire a été initialement publiée le 19 novembre et a été mise à jour avec le silence des membres de l’équipe nationale masculine de football d’Iran pendant leur hymne national lors de la Coupe du monde de football 2022.