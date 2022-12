Le gouvernement iranien déclare que les protestations généralisées sont un “complot politique” des séparatistes kurdes | Nouvelles du monde

Confronté à un sérieux défi des troubles généralisés en cours, le gouvernement iranien accuse les séparatistes kurdes d’avoir incité aux troubles, a déclaré un universitaire iranien.

Les protestations exigeant le renversement des dirigeants cléricaux de l’Iran sont maintenant dans leur quatrième mois, qui a éclaté après la mort de Mahsa Aminiune Iranienne d’origine kurde, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs.

“Pour le gouvernement, il est utile de dire qu’il s’agit de séparatistes kurdes”, a déclaré Yassamine Mather, un universitaire.

Le chercheur de l’Université d’Oxford a déclaré à Sky News: “Les manifestants se considèrent comme faisant partie d’une manifestation iranienne beaucoup plus importante.”

Mme Amini, qui avait 22 ans, est présentée comme un symbole et un cri de ralliement, tandis que la répression brutale du régime a entraîné la mort de plus de 470 manifestants, selon l’agence de presse militante HRANA.

Aux prises avec peut-être la plus grande menace à son régime depuis des décennies, le gouvernement a accusé des nations étrangères d’inciter aux manifestations.

Le régime a également blâmé sa population kurde, dont une grande partie vit près de la frontière Irak.

Un responsable de la sécurité iranienne radicale a déclaré à Reuters : “Les groupes d’opposition kurdes utilisent le cas d’Amini comme excuse pour atteindre leur objectif de plusieurs décennies de séparer le Kurdistan de l’Iran, mais ils ne réussiront pas.”

Les médias d’État iraniens ont qualifié les manifestations à l’échelle nationale de “complot politique” déclenché par des groupes séparatistes kurdes, en particulier le Parti démocratique du Kurdistan d’Iran.

Mme Amini était originaire de la ville kurde de Saqqez, la première région à avoir été témoin de manifestations après sa mort en septembre.

Mme Mather a déclaré que “les manifestations que j’ai vues en ligne, les slogans que j’ai lus n’indiquent pas” un motif séparatiste.

“Au contraire, ils semblent mettre l’accent sur leur rôle dans un Iran plus vaste, comme ils appellent les gens du Baluchestan, de Téhéran, d’Azerbaïdjan à les soutenir”, a-t-elle déclaré.

“Si vous vouliez la séparation, vous ne le feriez pas.”

Le régime a semblé faire une concession aux manifestants lorsque le procureur général a suggéré que la police des mœurs, qui applique le code vestimentaire strict du pays, avait été dissousmais le ministère de l’Intérieur n’a pas confirmé l’affirmation et les médias d’État ont depuis déclaré que le responsable en question était pas responsable pour diriger la force.

L'Iran va-t-il lever son interdiction du foulard ?



“L’Iran tout entier s’est soulevé”

Samira, 42 ans, est mère de deux adolescents et vit dans la ville de Sanandaj, la capitale régionale de la région du Kurdistan, dans le nord-ouest de l’Iran.

Elle a déclaré à Sky News que ses racines kurdes et son statut de musulmane sunnite signifient que son peuple est sous oppression depuis des décennies.

“En tant que Kurdes, nous voulons nos droits humains et n’avons aucun intérêt à séparer le Kurdistan de l’Iran – contrairement à ce que le gouvernement promeut”, a-t-elle déclaré.

“C’est naturel plus ils violent nos droits, plus les voix pour le fédéralisme et la séparation grandissent.

“Mais le fait qu’une fille kurde ait été tuée, mais que tout l’Iran se soit soulevé, montre qu’en tant qu’Iraniens de toutes origines ou tribus, nous ne sommes pas séparés et que nous nous soutenons les uns les autres.”

Des manifestants à Téhéran en septembre



Le Dr Arshin Adib-Moghaddam, professeur à la School of Oriental and African Studies de Londres, a déclaré que les manifestations ne sont “certainement pas principalement sectaires” et impliquent “toutes les couches de la société iranienne”.

Il a déclaré à Sky News : “Au cœur de l’Iran, il y a une culture ancienne, une mémoire historique commune, des rites et des rituels qui sont clairement partagés.

« À l’inverse, l’État iranien tente de rallier une population fatiguée autour d’une idéologie qui nie cette diversité enracinée.

Le Dr Adib-Moghaddam, auteur de Qu’est-ce que l’Iran ?, a ajouté : « L’État iranien est assez prudent pour ne pas sectariser ce conflit et probablement assez réaliste pour comprendre que les protestations portent sur la récente réticence de l’Iran à se réformer, et donc aussi sur l’idée de la République islamique elle-même ».

Le gouvernement iranien a également accusé des groupes d’opposition kurdes basés de l’autre côté de la frontière, dans le nord de l’Irak, d’inciter aux manifestations et de faire passer des armes dans le pays.

Les autorités n’ont fourni aucune preuve à l’appui de ces allégations, ce que les groupes kurdes ont démenti.

Néanmoins, un haut responsable militaire iranien en visite à Bagdad le mois dernier a menacé l’Irak d’une opération militaire terrestre si l’armée irakienne ne fortifiait pas la frontière commune des pays contre les groupes d’opposition kurdes.

“Nous sommes utilisés comme bouc émissaire”, a déclaré Khelil Nadri, porte-parole du parti Kurdistan Freedom, au Financial Times.