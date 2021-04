Le gouvernement introduit des restrictions sur les ventes de bois humide et de charbon pour lutter contre la pollution

Les ventes de charbon et de bois humide à brûler à domicile seront progressivement supprimées à partir d’aujourd’hui en Angleterre, à mesure que le gouvernement entrera en vigueur de nouvelles restrictions pour lutter contre les polluants nocifs.

Faisant partie de la stratégie de l’air pur, le plan visant à interdire finalement l’achat de carburants polluants à usage domestique a été annoncé pour la première fois par le gouvernement de l’ancienne première ministre Theresa May il y a près de trois ans.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a déclaré que les nouvelles restrictions entreraient en vigueur à partir d’aujourd’hui, avec l’interdiction des ventes de charbon domestique traditionnel en sacs et de bois humide dans des unités de moins de deux mètres cubes.

La vente de bois humide en plus grands volumes devra être vendue avec des conseils sur la façon de sécher, tandis que la vente de charbon en vrac directement aux clients via les commerçants sera progressivement supprimée d’ici 2023.

Les magasins devront également utiliser un nouveau système de certification pour étiqueter les produits afin de garantir qu’ils puissent être facilement identifiés par les clients.

Brûler à la maison, en particulier avec du charbon ou du bois humide, est «une source majeure de polluants PM2,5 – de minuscules particules qui peuvent pénétrer dans la circulation sanguine et se loger dans les poumons et d’autres organes», indique le département.

Le gouvernement n’impose pas une interdiction pure et simple de l’utilisation des poêles à bois ou au charbon, mais les gens devront acheter des «alternatives plus propres», comme le bois sec et les combustibles solides manufacturés produisant moins de fumée.

Cela survient alors que le gouvernement fait face à un examen minutieux de l’objectif de zéro net légalement contraignant sur les émissions d’ici 2050 et avant un rassemblement de dirigeants mondiaux lors du grand sommet sur le climat, Cop26, à Glasgow plus tard dans l’année.

Rebecca Pow, la ministre de l’Environnement, a déclaré que la combustion de carburants plus propres était «une option plus efficace pour les ménages à travers l’Angleterre, aidant à réduire notre exposition à ce polluant incroyablement nocif et bénéficiant à l’environnement».

«Cette législation marque la dernière étape dans la réalisation des défis que nous nous sommes fixés dans notre stratégie de l’air pur, en nous assurant que nous et les générations futures pouvons respirer un air plus pur», a-t-elle ajouté. «Nous savons que la pollution atmosphérique au niveau national a considérablement diminué depuis 2010 – avec des émissions de particules fines de 11% et d’oxyde d’azote de 32% – mais il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre la pollution de toutes sources, y compris les transports. , agriculture, industrie et brûlage domestique. »

Le secrétaire à l’environnement de l’ombre du Labour, Luke Pollard, s’est félicité de la nouvelle mais a averti que «ce n’est toujours pas suffisant», ajoutant: «Le gouvernement doit aller plus loin dans la lutte contre la pollution de l’air. Les syndicats adopteraient une loi sur la qualité de l’air qui transposerait les normes de qualité de l’air de l’Organisation mondiale de la santé dans la loi.