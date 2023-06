Le gouvernement intérimaire thaïlandais critiqué pour avoir organisé une réunion pour discuter du Myanmar dirigé par l’armée

BANGKOK (AP) – La Thaïlande accueillera lundi une réunion des nations régionales pour discuter de l’impasse politique violente au Myanmar, une initiative qui a été critiquée pour saper potentiellement les efforts de paix régionaux et pour être menée par un gouvernement intérimaire.

Un communiqué publié dimanche par le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a déclaré que le but de son dialogue informel, organisé par la Thaïlande pour la troisième fois, est de discuter d’une série de sujets pour compléter les efforts déployés par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est pour résoudre la situation dans Birmanie.

Il a déclaré que des représentants du Laos, du Cambodge, de l’Inde, de la Chine, du Brunei et du Vietnam, ainsi que du Myanmar seraient présents, une question très controversée car les dirigeants de l’ASEAN avaient accepté d’exclure les généraux au pouvoir de leurs réunions.

La Malaisie, l’Indonésie et Singapour font partie des membres de l’ASEAN qui ne participeront pas à la réunion. Ils sont parmi ceux qui poussent le plus fort pour plus de pression sur le gouvernement militaire du Myanmar pour qu’il mette en œuvre des mesures vers la paix.

La crise du Myanmar a commencé après que son armée en février 2021 a pris le pouvoir du gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi. La prise de contrôle a provoqué de vastes manifestations publiques, dont la répression violente par les forces de sécurité a déclenché une résistance armée qui s’étend désormais sur une grande partie du pays.

Le président indonésien Joko Widodo, dont le pays préside l’ASEAN cette année, a reconnu devant ses collègues dirigeants lors d’un sommet le mois dernier qu’aucun progrès n’avait été fait pour mettre fin à la guerre civile et a renouvelé un appel à la fin de la violence.

L’ASEAN, dont le Myanmar est membre, a convenu il y a deux ans d’un plan en cinq points qui comprend un appel à l’arrêt immédiat des tueries et autres violences et l’ouverture d’un dialogue national. Cependant, les dirigeants militaires du pays, bien qu’ils aient initialement accepté le plan, ont fait peu d’efforts pour le mettre en œuvre.

L’ASEAN a par la suite déclaré que le Myanmar n’était pas le bienvenu pour envoyer des membres supérieurs de son gouvernement militaire à des réunions régionales en raison de son refus de coopérer avec le plan. Cependant, à l’invitation de la Thaïlande, son ministre des affaires étrangères doit assister à la réunion de Bangkok.

Un communiqué du gouvernement malaisien a déclaré dimanche que son ministre des Affaires étrangères, Zambry Abdul Kadir, ne serait pas en mesure d’y assister « en raison d’engagements antérieurs », mais a poursuivi en soulignant que le plan de paix de l’ASEAN « restait la référence et le mandat valables de l’ASEAN pour régler la question du Myanmar ».

Il a déclaré qu’il était « important que l’ASEAN démontre son unité à l’appui du président de l’ASEAN et des processus de l’ASEAN qui sont conformes au mandat et aux décisions prises par les dirigeants de l’ASEAN ».

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai, lors d’entretiens avec les médias dimanche, a défendu la réunion, affirmant qu’elle visait à donner au Myanmar l’occasion de faire le point sur sa situation. La Thaïlande ne l’a pas organisé au nom de l’ASEAN, et une invitation ouverte a été envoyée à toutes les nations qui pourraient être intéressées à entendre parler du Myanmar, a déclaré Don.

« Le dialogue est une exigence fondamentale de la diplomatie dans la recherche de solutions pacifiques. En tant que pays voisin qui partage une frontière longue de 2 400 km avec le Myanmar, la Thaïlande veut voir la cessation de la violence qui conduira à terme à la paix et à la stabilité à l’intérieur du Myanmar », a déclaré le ministère thaïlandais des Affaires étrangères.

Des groupes du Myanmar opposés au régime militaire ont fustigé la réunion à Bangkok.

Une déclaration signée par des représentants de plus de 300 organisations de la société civile l’a qualifiée d' »affront total au peuple du Myanmar qui a sacrifié sa vie pour résister à la tentative de l’armée birmane de prendre le pouvoir par une campagne de terreur de plusieurs années contre toute la nation ».

« Nous exigeons que le gouvernement intérimaire thaïlandais annule cette réunion immédiatement », indique le communiqué, appelant également les autres représentants à rester à l’écart. Il a déclaré que la réunion « ne fera qu’alimenter davantage de violence dans notre pays et sapera d’autres tentatives authentiques de la communauté internationale pour faire face à l’aggravation de la crise au Myanmar ».

Certains critiques thaïlandais ont également demandé pourquoi la réunion avait été soudainement convoquée, alors même que le gouvernement intérimaire actuel serait probablement remplacé d’ici août par des partis d’opposition qui ont remporté les élections de mai.

Pita Limjaroenrat, le chef du parti progressiste Move Forward, qui a remporté le plus de sièges au Parlement, a suggéré que son gouvernement adopterait une position plus dure à l’égard du Myanmar que l’administration actuelle du général à la retraite Prayuth Chan-ocha. Prayuth, qui est au pouvoir depuis qu’il a mené un coup d’État pour prendre le pouvoir d’un gouvernement civil élu en 2014, a été critiqué pour sa position amicale envers les chefs militaires du Myanmar.

La rédactrice d’Associated Press Eileen Ng à Kuala Lumpur, en Malaisie, a contribué à ce rapport

Jintamas Saksornchai, The Associated Press