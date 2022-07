Le gouvernement insiste sur le fait qu’il atteindra son objectif d’émissions pour 2030 malgré l’extension du secteur pétrolier et gazier

Le gouvernement fédéral affirme que le Canada atteindra toujours ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 malgré le fait que le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, ait offert au secteur pétrolier et gazier un peu plus de temps pour atteindre ses objectifs.

“La date cible n’a pas changé. Vraiment, le ministre essayait simplement de faire preuve de flexibilité et de bonne volonté”, a déclaré Bruce Cheadle, conseiller principal en communication chez Guilbeault.

Cheadle a déclaré que le gouvernement fédéral ne “réécrit pas son programme” sur les réductions d’émissions, mais essaie plutôt d’être flexible dans la manière dont il atteint son objectif global de 2030.

Guilbeault a déclaré qu’en vertu de l’accord de Paris sur le changement climatique, les entreprises peuvent utiliser les “mécanismes de flexibilité” pendant une courte période pour les aider à mettre en place des infrastructures afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de 40% en dessous des cinq niveaux de 2005 d’ici 2030.

Pour que le Canada atteigne son objectif de zéro émission nette d’ici 2050, il faudrait une réduction de 42 % des émissions du secteur pétrolier et gazier. Certains dans le secteur pétrolier et gazier ont exprimé des inquiétudes quant au respect de cet engagement.

“Ils devraient encore atteindre les objectifs de 2030, mais nous autoriserions, pour une courte période de temps, de manière limitée, l’utilisation de mécanismes de flexibilité”, a déclaré Guilbeault à CBC News lundi.

« Fondamentalement, ces entreprises pourraient utiliser des crédits carbone pour répondre à certaines des exigences réglementaires en matière de réduction des émissions. Mais encore une fois, ce serait pour une courte période, pour une courte période, deux ans, et ce serait en quantité limitée. .”

Bien que certaines des réductions d’émissions puissent être réalisées grâce à des compensations de carbone, Guilbeault a déclaré que le gouvernement fédéral ne paralyserait pas les entreprises en leur faisant compenser toutes leurs émissions après 2030, car il souhaite que les entreprises pétrolières et gazières investissent dans des infrastructures qui réduiront les émissions à long terme. .

Selon le gouvernement fédéral, l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre au Canada entre 1990 et 2020 est largement attribuable à l’industrie pétrolière et gazière — qui a vu ses émissions augmenter de 74 % au cours de cette période — et au secteur des transports, qui a connu une augmentation de 32 pour cent.

Le secteur devrait faire sa juste part : Pembina Institute

Les défenseurs de l’environnement affirment que le secteur pétrolier et gazier, qui représente 27 % des émissions du pays, évolue trop lentement et ne devrait pas être récompensé par une prolongation.

“Ils ne réduisent pas leurs émissions. Ils grimpent et ils doivent aller dans l’autre sens”, a déclaré Tim Gray, directeur exécutif d’Environmental Defence.

“Cela fait partie d’un schéma chaque fois qu’une nouvelle initiative axée sur le climat est publiée par le gouvernement fédéral. L’industrie pétrolière et gazière commence immédiatement sa campagne de lobbying pour l’affaiblir ou la différer.”

La députée du Parti vert, Elizabeth May, affirme que les objectifs environnementaux doivent être éclairés par la science, et non par le lobbying de l’industrie pétrolière et gazière. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Jan Gorski, directeur du programme pétrolier et gazier du groupe de réflexion sur l’énergie propre du Pembina Institute, a déclaré que le secteur pétrolier et gazier peut atteindre ses objectifs de 2030, mais n’a jusqu’à présent pas réussi à fournir un plan.

“Nous pensons que le secteur devrait faire sa juste part et peut réaliser des réductions conformes à l’objectif climatique global du Canada”, a déclaré Gorski à CBC News, ajoutant qu’il est prématuré pour l’industrie de demander une prolongation.

La députée verte Elizabeth May a déclaré que l’objectif du gouvernement fédéral de réduire les émissions de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 n’est pas assez ambitieux.

“Plus de temps accordé aux grandes sociétés pétrolières et gazières, c’est moins de temps pour nos enfants”, a déclaré May à CBC News. “Le plan libéral est très doux pour les combustibles fossiles, ce qui est un scandale.”

L’industrie se félicite du sursis

Les porte-parole de l’industrie affirment que leurs entreprises se sont engagées à atteindre les objectifs de 2030, mais que la construction de l’infrastructure nécessaire à des initiatives telles que la capture et le stockage du carbone prendra du temps et de la flexibilité.

“Ce n’est pas tant le calendrier qui compte que la voie que nous suivons, et dans ce pays, il faut beaucoup de temps pour construire quoi que ce soit”, a déclaré l’ancienne députée libérale Martha Hall Findlay, porte-parole de Suncor Energy.

“2030 n’est que dans sept ans, donc notre point de vue était que nous faisons tout ce que nous pouvons pour que cela soit fait le plus rapidement possible, mais nous ne pouvons tout simplement pas construire l’infrastructure… à temps.”

Findlay a déclaré que le secteur des sables bitumineux s’est engagé à réduire les émissions, mais que fixer des objectifs agressifs que les entreprises ne parviennent pas à atteindre ne fera que nuire aux efforts environnementaux et freiner l’enthousiasme des Canadiens pour atteindre le zéro net d’ici 2050.

Un camion-benne travaille près de l’installation d’extraction des sables bitumineux de Syncrude, près de Fort McMurray, en Alberta. (Jason Franson/La Presse canadienne)

Mark Jaccard, de l’Université Simon Fraser, économiste de l’environnement, a déclaré que le Canada pourrait encore atteindre ses objectifs d’émissions de gaz à effet de serre, même si le secteur pétrolier et gazier ne parvient pas à réduire ses émissions de 40 %.

Jaccard, qui a fourni une analyse académique des politiques sur les changements climatiques aux libéraux fédéraux et provinciaux, aux conservateurs, au Parti vert et au NPD au cours des deux dernières décennies, a déclaré que ce qui compte, c’est de ramener l’ensemble de l’économie à zéro net d’ici 2050.

“Tant que nous obtenons la réduction de 40%, il se peut qu’elle ne soit pas identique dans chaque secteur”, a-t-il déclaré. “Vous obtenez le même résultat environnemental lorsque vous atteignez les 40 %, mais vous faites simplement en sorte qu’un secteur en fasse plus là où c’est moins cher, et un autre secteur en fasse moins là où c’est plus cher.”

Il a déclaré que le passage aux voitures électriques et à d’autres formes de transport électrifié, associé à des réductions d’émissions dans la production d’électricité, pourrait combler le manque de pétrole et de gaz sans mettre les gens au chômage.

“Si vous anéantissez simplement vos… industries d’exportation de pétrole et de gaz, le relais sera simplement pris par des entreprises émettrices dans d’autres pays”, a-t-il déclaré.