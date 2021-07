Le gouvernement insiste sur «aucun mouvement» pour mettre fin à la crise «pingdémie» – malgré la fermeture des supermarchés et l’annulation des trains

Le gouvernement de Boris Johnson s’en tiendra à son plan visant à maintenir les règles d’auto-isolement jusqu’au 16 août malgré la crise de « pingdémie » causée par les pénuries de personnel, a déclaré un haut ministre.

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, a insisté sur le fait que les gens doivent s’isoler pendant 10 jours lorsqu’ils sont « pingés » par l’application NHS Covid-19 pendant un mois supplémentaire – malgré les appels des entreprises et des syndicats à autoriser immédiatement le double coup pour éviter la quarantaine.

L’Islande a révélé qu’elle avait été forcée de fermer certains magasins, Greene King a fermé 33 pubs et certaines lignes du métro de Londres ont annulé des trains – tout cela en raison de pénuries de personnel causées par l’application.

« Il n’y a aucun mouvement là-dessus », a déclaré M. Kwarteng à LBC lundi. « Ce sera le 16 août. Nous devons être très prudents, c’est pourquoi nous allons demander aux gens de s’isoler jusqu’au 16 août. »

Lorsqu’on lui a demandé si quatre semaines étaient une « longue période » pour que les entreprises fassent face aux pénuries de personnel, M. Kwarteng a déclaré: « C’est, c’est. Quand je parle aux gens d’affaires, les gens soulèvent cette question tout le temps – c’est le plus gros problème.

Il a ajouté: «Mais les experts de la santé avec lesquels nous avons parlé ont une raison très claire pour le 16 août et nous nous y tenons. Cela ne va pas durer éternellement. Les restrictions seront entièrement levées le 16 août. Ce que nous devons faire, c’est nous en tenir au plan que nous avons. »

La CBI a exhorté le gouvernement à autoriser immédiatement les personnes à double piqûre à ne pas s’isoler pendant 10 jours, plutôt que d’attendre le 16 août pour que les règles changent. « Dans un contexte de pénurie de personnel paralysante, la vitesse est essentielle », a déclaré le président de la CBI, Lord Karan Bilimoria.

Richard Walker, directeur général de l’Islande, a déclaré que la fermeture de certains magasins était devenue nécessaire car environ 1 000 employés s’auto-isolaient. Il a exhorté le gouvernement à passer à un modèle de « test et publication ».

« Les absences du personnel ont augmenté de 50 % la semaine dernière et la tendance est nette et rapide, affectant non seulement nos propres collègues mais ceux de nos chaînes d’approvisionnement et de nos réseaux logistiques », a déclaré M. Walker.

Nick Mackenzie, directeur général de la chaîne de pub Greene King, a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme que 33 pubs ont été fermés en raison du manque de personnel. « C’est un problème et je pense que cela pourrait empirer. C’est perturbant pour l’entreprise. »

Le syndicat des chemins de fer, des transports maritimes et des transports a déclaré que la fermeture samedi de la ligne métropolitaine en raison d’un ping du personnel clé montrait à quel point les services de transport étaient « sur le fil du rasoir ».

Des retards ont été signalés sur les lignes métropolitaines et centrales lundi en raison d’un plus grand nombre d’annulations de trains après que les conducteurs ont été interrogés.

Interrogé sur les réunions qu’il a eues avec des chefs d’entreprise qui souhaitent que la date du 16 août soit avancée, M. Kwarteng a déclaré : « J’ai dit que je ferais des représentations auprès du gouvernement et que je verrais ce qui pourrait être fait. Mais nous avons pris une décision collective. Je pense que c’est la bonne décision.

Nadhim Zahawi a du mal à défendre Boris Johnson contre la décision d’isolement

Plus tôt lundi, le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a suggéré qu’il n’y aurait aucun changement dans la sensibilité de l’application NHS Covid, après des appels pour qu’elle soit réduite afin que moins d’alertes soient envoyées.

Cependant, il est apparu que le personnel de première ligne du NHS en Angleterre qui est doublement vacciné sera autorisé à continuer à travailler lorsqu’il sera interrogé dans des «circonstances exceptionnelles».

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que l’exemption ne s’appliquerait que dans les cas où l’absence de personnel pourrait entraîner un « risque important de préjudice ».

Le personnel du NHS en Écosse recevra sous peu de nouvelles directives sur l’auto-isolement s’il est en contact étroit avec un cas de coronavirus, a déclaré le médecin-chef adjoint. Le Dr Dave Caesar a déclaré que le nouveau conseil viendrait « dans un ou deux jours ».