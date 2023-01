Le gouvernement indien s’attaque au smog toxique en investissant dans les relations publiques sur la pollution de l’air

Commentez cette histoire Commenter

NEW DELHI – Fin 2020, le chef du gouvernement de Delhi a dévoilé un nouvel outil développé par des chercheurs universitaires pour lutter contre la pollution atmosphérique notoire de la capitale indienne. Debout devant une horde de caméras, le ministre en chef de New Delhi, Arvind Kejriwal, a tenu un tuyau et a giclé un spray chimique qui, selon lui, pourrait décomposer les résidus des cultures récoltées, éliminant ainsi la nécessité pour les agriculteurs de brûler ce chaume chaque hiver et de cracher des émissions toxiques dans le air.

“Cela devrait être la dernière année où nous devons subir cette fumée”, a déclaré Kejriwal, alors que le gouvernement publiait une multitude de vidéos Facebook et YouTube claironnant le spray.

Plus de deux ans plus tard, le gouvernement de Delhi, dirigé par le parti Aam Aadmi (AAP) de Kejriwal, a dépensé environ 4 300 dollars pour fabriquer le spray – et 2,8 millions de dollars pour le faire connaître – selon des documents officiels publiés à l’assemblée de la ville. Pendant ce temps, la pollution de l’air continue de sévir dans la capitale indienne, avec des niveaux de polluants ce mois-ci près de 30 fois supérieurs à la limite de sécurité de l’Organisation mondiale de la santé.

Le spray est un exemple de la façon dont les responsables indiens se sont attaqués à l’un des problèmes les plus urgents auxquels est confronté le nord de l’Inde en introduisant de nouveaux efforts de lutte contre la pollution avec des campagnes de marketing très visibles et des résultats à peine visibles.

“Le bio-décomposeur n’est pas une solution miracle, [and] vous n’avez pas besoin d’une campagne de sensibilisation du public à ce sujet », a déclaré Aarti Khosla, directeur d’un cabinet de conseil sur le climat, Climate Trends. “Nous vivons dans une ère de marketing.”

L’année dernière, l’AAP a rendu public une tour de smog de 80 pieds de haut dans le centre de Delhi qui a coûté 2,3 millions de dollars à construire et 700 000 dollars à annoncer, selon des documents officiels publiés à l’assemblée de la ville. La tour, qui se compose de 40 grands ventilateurs soufflant de l’air à travers des filtres, a une présence imminente dans le centre de Delhi mais un effet limité sur la qualité de l’air, selon des recherches scientifiques. Néanmoins, un deuxième a été installé dans la ville.

Les responsables de la capitale ont également vanté d’autres nouveaux outils pour lutter contre la pollution de l’air, notamment plus de 350 pistolets anti-smog et 521 arroseurs d’eau, qui ont également une efficacité limitée, selon les experts du climat.

Avec le mauvais air hivernal de Delhi donnant lieu à une épidémie de toux sèche, de respiration sifflante et d’autres affections respiratoires, les partis politiques subissent une pression croissante pour agir et ont recours à des solutions superficielles qui échouent souvent à apporter de réels changements, disent les écologistes et les observateurs politiques.

Siddharth Singh, analyste politique et auteur du livre “The Great Smog of India”, a déclaré qu’il avait commencé à voir des publicités sur les mesures anti-pollution de l’air il y a environ trois ans, avec des bio-décomposeurs parmi les premiers exemples. Il a vu l’AAP, qui gouverne Delhi depuis 2015, commencer à placer la pollution au centre de ses manifestes électoraux en 2019, a-t-il déclaré. Bien que Singh ait déclaré que le bio-décomposeur est théoriquement utile, il ne prévoit pas d’impact substantiel sur la qualité de l’air.

“C’est comme essayer de vendre une goutte d’eau à quelqu’un dans le désert”, a déclaré Singh, qui a également critiqué les énormes tours de smog comme un gaspillage. “Ils sont obligés de faire ces trucs parce qu’il n’y a aucun effort global pour résoudre le problème. Ils doivent avoir l’air de faire quelque chose parce que clairement, les gens sont en colère.

Reena Gupta, conseillère du ministre de l’Environnement de New Delhi et du groupe de réflexion de l’AAP, a déclaré que le gouvernement n’avait pas répondu à la pression des électeurs, qu’elle a qualifiée de minime. Dans le cas du bio-décomposeur, a-t-elle soutenu, le gouvernement devait dépenser de l’argent pour éduquer les agriculteurs sur l’utilité du nouveau spray.

“Nous essayons de créer cette prise de conscience dans nos circonscriptions que nous sommes soucieux de l’environnement et que nous travaillons pour vous”, a déclaré Gupta dans une interview. “La publicité est le seul moyen de dire aux gens ce que nous faisons.”

Le smog toxique engloutit New Delhi, provoquant la fermeture d’écoles et d’usines

L’AAP n’est pas seul. Le parti Bharatiya Janata (BJP), qui contrôle le gouvernement national et a concouru contre l’AAP lors des récentes élections, a également cherché à embellir ses références en matière de lutte contre la pollution avec des méthodes douteuses, selon des exemples fournis par des experts et des consultants qui ont travaillé avec le gouvernement à divers titres.

Dans un cas l’année dernière, des responsables de l’État voisin de l’Uttar Pradesh, régi par le BJP, ont ordonné aux sociétés de maintenance de déplacer deux dispositifs de surveillance de la pollution de l’air dans des parties moins polluées de ses villes, ont déclaré deux personnes bien informées sur la question qui ont parlé de l’état de l’anonymat par crainte de nuire aux relations avec le gouvernement.

“Déplacer les capteurs et ne pas pouvoir cibler les très grandes sources [of pollution] – vous ne faites que des trucs cosmétiques », a déclaré l’une des personnes, un consultant dont l’équipe a travaillé sur la stratégie de pollution de l’Uttar Pradesh.

Les agents locaux des commissions de contrôle de la pollution de l’État ont confirmé que les moniteurs avaient été déplacés en 2022, mais ont donné des explications différentes. Vijay, un officier régional du district de Baghpat qui ne porte que son prénom, a déclaré que le déménagement était dû à un manque d’électricité. Vikas Mishra, l’officier régional du district de Moradabad, a déclaré qu’un moniteur avait été déplacé parce qu’un nouveau développement dans cette zone avait ses propres moniteurs.

Les experts disent que la pollution de l’air du pays ne peut être traitée efficacement que si elle est abordée dans une vaste région du nord de l’Inde connue sous le nom de plaine du Gange, mais elle est régie par différents partis et gouvernements qui ne coopèrent pas. Chaque année, les dirigeants du BJP critiquent l’AAP pour ne pas avoir réussi à faire baisser les lectures de particules d’air qui montent en flèche, tandis que l’AAP a rétorqué que les responsables nationaux ont bloqué ses mesures et n’ont fourni aucune solution dans les États contrôlés par le BJP.

Après que l’AAP a interdit aux habitants de Delhi de célébrer la fête de Diwali avec des pétards, le BJP a accusé l’AAP l’année dernière d’être “anti-hindou”. L’AAP a rétorqué qu’il se concentrait sur le sauvetage de vies.

Les experts en politique disent que l’apparence de l’action, plutôt que l’action elle-même, est souvent ce qui obtient des votes.

En 2016, le ministère indien de la Santé a lancé un programme de distribution gratuite de bouteilles de gaz aux pauvres dans le but d’éliminer progressivement les poêles en plein air, qui dégagent des fumées nocives. Mais les responsables en charge n’ont pas veillé à ce que les utilisateurs puissent se permettre des recharges, selon un chercheur qui a travaillé avec le programme et qui a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de nuire aux relations avec le gouvernement.

“Pour ceux d’entre nous dans ce domaine, il s’agissait du plus grand programme d’atténuation de la pollution atmosphérique et d’amélioration de la santé lancé à ce jour”, a déclaré le chercheur. «Mais l’aspect performatif est ressorti. … Et pour les votes, ça a marché. Mais vous avez tous ces cylindres vides qui traînent là.

Le ministère du Pétrole a contesté la réclamation à l’époque, affirmant qu’il y avait un volume élevé d’achats de recharge. Depuis, le gouvernement a annoncé une subvention.

L’Inde interdit les plastiques à usage unique. Mais sera-t-il appliqué ?

Bhargav Krishna, un expert de la qualité de l’air à Delhi, a déclaré que le problème pourrait être la capacité du gouvernement à mener à bien des programmes plutôt qu’une intention malveillante. Il a applaudi les fonds importants qui sont actuellement alloués à la lutte contre la pollution de l’air.

En fin de compte, disent les chercheurs, toute discussion sur la crise de l’air vaut mieux que pas de discussion du tout. “Si un problème n’est pas politisé, il mourra lentement”, a déclaré Singh, analyste politique et auteur. “Si vous voulez que quelque chose reste dans la conscience publique, vous voulez que les politiciens disent des choses stupides à ce sujet, y compris des publicités frivoles.”