Le gouvernement indien retire son appel à étreindre les vaches le jour de la Saint-Valentin

NEW DELHI (AP) – Le gouvernement indien a retiré vendredi son appel aux citoyens pour qu’ils marquent la Saint-Valentin la semaine prochaine non pas comme une célébration de la romance mais comme une «journée de câlins vache» pour mieux promouvoir les valeurs hindoues.

L’appel avait suscité de nombreuses critiques de la part de rivaux politiques et sur les réseaux sociaux.

Une déclaration laconique publiée par le Animal Welfare Board of India, géré par le gouvernement, a déclaré que l’appel lancé mercredi “est retiré”.

Nilanjan Mukhopadhyay, un analyste politique, a déclaré que l’appel à étreindre les vaches avait été “absolument fou, défiant la logique”.

“La décision de retirer l’appel du gouvernement visait à empêcher que la politique de l’Hindutva (nationalisme hindou) ne soit ridiculisée face aux critiques sévères de toutes parts”, a-t-il déclaré.

Les jeunes Indiens instruits passent généralement la Saint-Valentin à envahir les parcs et les restaurants, à échanger des cadeaux et à organiser des fêtes.

L’Animal Welfare Board avait déclaré mercredi que « serrer des vaches dans ses bras apportera une richesse émotionnelle et augmentera le bonheur individuel et collectif ».

Les hindous dévots, qui vénèrent les vaches comme saintes, disent que les vacances occidentales vont à l’encontre des valeurs indiennes traditionnelles.

Ces dernières années, les purs et durs hindous ont fait des descentes dans les magasins vendant des articles de la Saint-Valentin, brûlé des cartes et des cadeaux, et chassé les couples qui se tenaient la main hors des restaurants et des parcs, insistant sur le fait que la journée favorise la promiscuité. Des groupes nationalistes hindous tels que Shiv Sena et Bajrang Dal affirment que de tels raids aident à réaffirmer une identité hindoue.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a poussé un programme hindou, recherchant la suprématie de la religion dans une nation laïque connue pour sa diversité. Les hindous représentent près de 80% des quelque 1,4 milliard de personnes. Les musulmans représentent 14%, tandis que les chrétiens, les sikhs, les bouddhistes et les jaïns représentent la plupart des 6% restants.

La vache est depuis longtemps ancrée dans la psyché hindoue et est profondément respectée par beaucoup, tout comme sa mère. La plupart des États indiens ont interdit l’abattage des vaches.

