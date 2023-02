Le gouvernement indien retire son appel à embrasser les vaches le jour de la Saint-Valentin après les critiques | Nouvelles du monde

Embrasser une vache le jour de la Saint-Valentin n’est plus encouragé par le gouvernement indien – bien qu’il ait déjà demandé aux gens de le faire pour promouvoir les valeurs hindoues.

Le Conseil du bien-être animal de Inde (AWBI) a retiré son appel “Cow Hug Day” après avoir attiré les critiques de ses rivaux politiques et des utilisateurs des médias sociaux.

Le département du gouvernement indien avait appelé les citoyens à s’écarter des gestes romantiques occidentaux célébrés le jour de la Saint-Valentin.

Nilanjan Mukhopadhyay, un analyste politique, a déclaré que l’appel à serrer les vaches dans ses bras était “absolument fou, défiant toute logique”.

Il a ajouté que la décision de retirer l’appel était plus “pour empêcher la politique de l’Hindutva [Hindu nationalism] d’être ridiculisé face aux critiques sévères de toutes parts”.

L’AWBI a renié son appel vendredi en déclarant qu’il “se retire”.

Ce n’est que mercredi que sa déclaration disait que « étreindre les vaches [would] apporter de la richesse émotionnelle et augmenter le bonheur individuel et collectif”.

Il a ajouté que la vache est “l’épine dorsale de la culture indienne et de l’économie rurale… en raison de sa nature nourricière comme [a] mère.”

Les réactions à l’annonce initiale ont été mitigées, car certaines vidéos ont publié des vaches refusant d’être étreintes et de charger.

D’autres ont voulu préciser que l’appel était plus pour suivre sa propre culture, par opposition à suivre « aveuglément » les valeurs occidentales.

Les jeunes Indiens passent généralement la Saint-Valentin à fouler les parcs et les restaurants, à échanger des cadeaux et à organiser des fêtes.

Les câlins de vaches n’ont rien de nouveau non plus – ils sont considérés comme thérapeutiques dans certaines parties du monde, et aux Pays-Bas où ils sont connus sous le nom de “koe knuffelen”.

Les hindous dévots vénèrent la vache – connue sous le nom de gau mata, ou “vache mère” – et la plupart des États indiens ont interdit l’abattage des vaches.

Image:

De nombreux Indiens vénèrent la vache comme sacrée



Ces dernières années, certains purs et durs hindous ont fait des descentes dans des magasins vendant des articles de la Saint-Valentin, brûlé des cartes et des cadeaux, et chassé les couples qui se tenaient la main hors des restaurants et des parcs, insistant sur le fait que la journée va à l’encontre des valeurs traditionnelles et favorise la promiscuité.

Des groupes nationalistes hindous tels que Shiv Sena et Bajrang Dal ont déclaré que de tels raids aidaient à réaffirmer une identité hindoue.

Les critiques de Premier ministre Narendra Modi disent que son gouvernement a poussé un programme hindou, recherchant la suprématie de la religion dans une nation laïque connue pour sa diversité.

Alors que les hindous représentent près de 80 % des quelque 1,4 milliard d’habitants, les musulmans, les chrétiens, les sikhs, les bouddhistes et les jaïns représentent la majeure partie du reste.