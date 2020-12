Les agriculteurs crient des slogans lors de leur marche de protestation « Delhi Chalo » contre les nouvelles lois agricoles du Centre, à la frontière de Singhu le 2 décembre 2020 à New Delhi, en Inde. Sonu Mehta | Hindustan Times via Getty Images

SINGAPOUR – Les représentants du gouvernement indien doivent rencontrer les représentants des agriculteurs jeudi pour la quatrième fois dans le but de résoudre les doléances sur les réformes agricoles. Des dizaines de milliers d’agriculteurs, la plupart originaires des États du nord du Pendjab et de l’Haryana, sont descendus dans la rue pour protester contre les réformes agricoles qui ont été promulgués cette année. Bravant l’hiver rigoureux et la pandémie de coronavirus en cours, beaucoup ont marché vers New Delhi et ont campé à la périphérie de la ville, a rapporté Reuters. Les agriculteurs qui protestent affirment également avoir le soutien de tout le pays, a déclaré le fil de presse. Le parlement indien a adopté trois projets de loi litigieux en septembre. Les trois réformes élimineraient certaines des règles qui ont protégé les agriculteurs indiens pendant des décennies et les soumettraient à des mécanismes de libre-échange sans entraves où la concurrence serait forte. L’agriculture est la principale source de revenus pour environ 58% de la population indienne mais représente environ 15% du PIB.

Trois projets de loi de réforme agricole

Le premier permettrait aux agriculteurs de vendre leurs produits directement aux commerçants et aux entreprises, y compris les supermarchés et les épiciers en ligne, ainsi qu’aux clients de détail – à quiconque propose un prix plus élevé. Les agriculteurs pourraient le faire sans être taxés pour ces ventes. Les agriculteurs apportent et vendent généralement la plupart de leurs produits sur des marchés contrôlés par le gouvernement de l’État, ou mandis, qui sont gérés par des offices de commercialisation appelés Comité du marché des produits agricoles (APMC). Bien qu’ils existent pour garantir que les agriculteurs ne sont pas exploités par des intermédiaires qui pourraient les forcer à vendre leurs produits à des prix très bas, les experts ont suggéré que les APMC vont souvent à l’encontre des intérêts des agriculteurs moins dotés en raison de couches d’intermédiaires. En vertu du nouveau projet de loi, les agriculteurs peuvent vendre leurs produits à la fois aux mandis et également directement aux acheteurs des champs. Pour être clair, dans certains États, les agriculteurs peuvent déjà vendre directement au comptant et transporter des détaillants. Le deuxième projet de loi permet aux agriculteurs de conclure des accords d’agriculture contractuelle avec des acheteurs à des prix prédéterminés et de fournir des mécanismes locaux de règlement des différends.

Des preuves anecdotiques montrent que les prix du marché libre sont généralement inférieurs aux prix désignés (prix de soutien minimum). Les agriculteurs craignent que la corporatisation des achats n’entraîne une baisse des prix. Kunal Kundu société Générale

Le troisième projet de loi réduit l’implication du gouvernement central dans la régulation de l’approvisionnement de certains produits alimentaires, leur permettant de le faire uniquement dans des circonstances atténuantes comme la guerre ou la famine. Il permettra aux acheteurs d’acheter, de stocker et de distribuer des produits alimentaires tels que céréales, légumineuses, oignons, pommes de terre, huiles sans restriction. Le gouvernement a déclaré qu’il s’attend à ce que cela aide à augmenter les investissements et à moderniser la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Pourquoi les agriculteurs protestent

Les agriculteurs se débattent depuis des années en raison des faibles prix des récoltes, de la hausse des coûts, de la démonétisation et des sécheresses généralisées, même s’il y a eu de généreuses subventions gouvernementales et des exonérations d’impôt sur le revenu. De nombreux agriculteurs se sont endettés, ce qui a entraîné une augmentation des suicides d’agriculteurs ces dernières années. L’une des principales préoccupations des agriculteurs qui protestent est que les projets de loi ne mentionnent rien sur les prix de soutien minimaux (MSP) et que l’Inde risque de s’en débarrasser complètement, selon les médias. Les MSP sont essentiellement un filet de sécurité fourni par le gouvernement en cas de baisse des prix de certaines cultures, principalement le riz et le blé. Le gouvernement garantirait un certain prix aux agriculteurs quelles que soient les conditions du marché et les agences gouvernementales achèteraient certaines de ces cultures à ce prix. Le souci est que si les MSP sont abandonnés, les grandes entreprises pourraient éventuellement fixer des prix qui désavantageraient davantage les agriculteurs. Mais le gouvernement indien, y compris le Premier ministre Narendra Modi, a réitéré que les MSP et les marchés publics ne seraient pas éliminés. Les manifestants exigent que le gouvernement le garantisse par écrit. « Des preuves anecdotiques montrent que les prix du marché libre sont généralement inférieurs aux MSP désignés. Les agriculteurs craignent que la corporatisation des achats conduise à une baisse des prix », a déclaré à CNBC Kunal Kundu, économiste indien à Société Générale. Avec de nombreux intrants agricoles – tels que les semences, les engrais et les machines – déjà contrôlés par des entreprises du secteur privé, les données montrent que le coût de production des cultures augmente à un rythme beaucoup plus rapide que l’augmentation de leurs prix, a déclaré Kundu. Cela réduit la valeur du secteur des cultures, a-t-il ajouté. Kundu a expliqué que les agriculteurs craignent également que les factures ne soient un précurseur pour que le gouvernement supprime l’électricité et l’eau gratuites que les agriculteurs reçoivent pour leurs travaux agricoles. Le fait de ne pas pouvoir évaluer les ressources naturelles rares conduit au gaspillage à un moment où l’Inde est confrontée à une pénurie d’eau et où les conseils d’électricité contrôlés par l’État font face à des pertes, selon Kundu.

Les agriculteurs crient des slogans lors de leur marche de protestation « Delhi Chalo » contre les nouvelles lois agricoles du Centre, à la frontière de Singhu le 2 décembre 2020 à New Delhi, en Inde. Sonu Mehta | Hindustan Times via Getty Images

« Nous avons suggéré plus tôt que le gouvernement devrait assurer la disponibilité de ces ressources au prix du marché aux agriculteurs tout en leur accordant des subventions spécifiques pour assurer une utilisation optimale et réduire les gaspillages inutiles », a-t-il ajouté.

Des réformes sont nécessaires