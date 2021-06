S’exprimant lors d’une conférence de presse, le secrétaire fédéral à la Santé Rajesh Bhushan a exhorté les autorités régionales à augmenter leurs tests Covid, notant que la nouvelle variante (B.1.617.2.1 ou AY.1) semblait avoir une transmissibilité accrue.

La nouvelle souche, qui est une mutation de la souche Delta détectée pour la première fois en Inde en octobre 2020, avait déjà été signalée comme variante d’intérêt par le gouvernement central.

Sur les 22 cas découverts en Inde jusqu’à présent, Bhushan a déclaré que 16 se trouvaient dans l’État du Maharashtra. Un avis du ministère de la Santé a déclaré que les autres cas Delta Plus avaient été trouvés dans les États du Kerala et du Madhya Pradesh.

Les commentaires du secrétaire à la Santé interviennent un jour après que l’Inde a établi un record de vaccination d’une journée de 8,6 millions de doses administrées. Cependant, certains craignent qu’un tel rythme ne puisse être maintenu même si le risque de nouvelles variantes se profile.

La variante Delta, ou B.1.617.2, est beaucoup plus transmissible – bien qu’elle ne se soit pas révélée plus mortelle – que les souches Covid précédentes. Une étude récente, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, menée par un groupe de scientifiques indiens, y compris du Centre national de contrôle des maladies, a révélé qu’elle avait alimenté la grave deuxième vague d’infections en Inde en avril et mai.

L’Inde est deuxième au monde, derrière les États-Unis, en ce qui concerne son nombre total de cas de Covid-19, ayant confirmé près de 30 millions d’infections depuis le début de la pandémie. Plus de 389 300 de ses citoyens sont jusqu’à présent décédés de Covid, selon les dernières données du ministère de la Santé.

La souche Delta Plus a été détectée dans plusieurs pays à ce jour, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon.

