Le gouvernement indien poursuivi pour des commandes de journalisation VPN

Une société d’hébergement a poursuivi le gouvernement indien, contestant les commandes nouvellement mises en œuvre ciblant les réseaux privés virtuels. Tel que rapporté pour la première fois par Aroon Deep d’Entrackr Mercredi, SnTHostings, basé à Pune, a fait valoir dans sa requête auprès de la Haute Cour de Delhi que les nouvelles directives gouvernementales minaient le fonctionnement fondamental des VPN en exigeant que les entreprises suivent et stockent les données des utilisateurs.

Bien que les services VPN fonctionnent toujours à distance pour les utilisateurs indiens, les avocats de SnTHosting ont souligné le retrait des serveurs VPN dans le pays par les principaux fournisseurs tels que ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. La société a déclaré que la commande de l’équipe indienne d’intervention d’urgence informatique, connue sous le nom de CERT-in, va non seulement à l’encontre de l’intérêt des VPN, mais contredit les précédents juridiques protégeant la confidentialité en ligne et viole les droits commerciaux protégés par la Constitution du pays.

“Les services VPN anonymisent le trafic sortant en cryptant l’activité en ligne. Cela garantit que les détails financiers tels que les détails du compte bancaire, de la carte de crédit (et) de la carte de débit ne sont pas accessibles à des tiers et, par conséquent, renforcent la cybersécurité”, ont déclaré les avocats de la société dans le procès de 33 pages.

D’autres sociétés VPN ont continué à supprimer des serveurs à l’intérieur des frontières indiennes en réponse à la directive CERT-in, notamment les fournisseurs PureVPN et ProtonVPN. Ce dernier a proposé une contre-mesure de surveillance appelée Indian Smart Routing qui délivre à l’utilisateur une adresse IP indienne à partir de serveurs physiquement situés à Singapour.

La poursuite de SnTHosting devrait être intentée le 9 décembre.