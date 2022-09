Le gouvernement indien met en garde contre l’augmentation des crimes haineux et des “activités anti-indiennes” au Canada

Le gouvernement indien affirme qu’il y a eu une augmentation des “crimes haineux, de la violence sectaire et des activités anti-indiennes” au Canada et avertit les ressortissants indiens du pays, y compris les étudiants, d’être en alerte.

Le communiqué de presse publié vendredi par le ministère indien des Affaires extérieures n’a pas précisé ce qui avait motivé l’avertissement. Il a déclaré que le ministère et des diplomates indiens avaient porté plusieurs incidents à l’attention des autorités canadiennes. Il a également déclaré que les auteurs présumés n’avaient pas été traduits en justice.

“Compte tenu de l’incidence croissante des crimes décrits ci-dessus, les ressortissants indiens et les étudiants indiens au Canada et ceux qui se rendent au Canada pour voyager/étudier sont invités à faire preuve de prudence et à rester vigilants”, indique le communiqué.

Le communiqué n’a pas non plus indiqué de données ou de preuves d’une augmentation des crimes de haine.

CBC News a contacté le ministère indien des Affaires extérieures pour plus de détails, mais n’a pas reçu de réponse. Un certain nombre de ministères du gouvernement fédéral canadien n’ont pas non plus répondu aux questions de CBC.

Dernier avis pour les ressortissants indiens et les étudiants de 🇮🇳 à 🇨🇦 @cgivancouver @IndiainToronto @MEAIndia https://t.co/0YZo6KGZFU —@HCI_Ottawa

Plus tôt cette semaine, les organisateurs sikhs ont tenu ce qu’ils ont appelé un référendum à Brampton, en Ontario. sur la question de savoir s’il devrait y avoir un État sikh indépendant dans le nord de l’Inde appelé Khalistan.

Les partisans du Khalistan cherchent à établir une patrie sikhe dans la région indienne du Pendjab. Les activités du mouvement au Canada ont provoqué des tensions entre les gouvernements canadien et indien, ainsi qu’à l’intérieur du caucus libéral.

Le capitaine Amarinder Singh, l’ancien ministre en chef du Pendjab, a même accusé de hauts ministres du gouvernement Trudeau de sympathiser avec le mouvement – ​​des accusations qu’ils ont démenties.

L’avis a été publié un jour après qu’un responsable du gouvernement indien a condamné le vote de Brampton lors d’une conférence de presse.

Arindam Bagchi, porte-parole du ministère indien des Affaires extérieures, l’a qualifié d ‘”exercice farfelu” et a déclaré qu’il était organisé par “des extrémistes et des éléments radicaux”.

Bagchi a ajouté que la question avait été soulevée auprès du gouvernement canadien par les voies diplomatiques.

“Le gouvernement du Canada a réitéré qu’il respecte la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde et qu’il ne reconnaîtra pas le soi-disant référendum”, a déclaré Bagchi.

Statistique Canada a déclaré dans un rapport plus tôt cette année qu’il y a eu 119 crimes haineux déclarés par la police au Canada ciblant la population sud-asiatique en 2020, soit une augmentation de 38 incidents par rapport à 2019.

La police enquête sur des incidents de vandalisme

Plus tôt cette semaine, un temple hindou à Toronto a été défiguré par le mot “Khalistan” ainsi que “Mort à l’Inde” en ourdou.

Un porte-parole de la police de Toronto a déclaré vendredi à CBC News que l’enquête était en cours et qu’ils n’avaient pas identifié de suspect.

“L’Unité des crimes haineux n’a pas constaté de tendance notable dans les crimes haineux contre les personnes d’origine indienne/sud-asiatique”, a déclaré le porte-parole.

“Nous comprenons que la sous-déclaration des crimes haineux est un défi et que les chiffres rapportés peuvent ne pas refléter avec précision ce qui se passe dans notre ville.”

En juillet, des vandales ont dégradé une statue du militant indien des droits civiques Mahatma Gandhi à Richmond Hill – encore une fois, avec le mot «Khalistan». La police régionale de York a déclaré qu’elle enquêtait sur le vandalisme en tant que crime de haine.

Un porte-parole de la police de York a déclaré vendredi à CBC News qu’ils n’avaient pas encore identifié de suspects.

La déclaration est de l’intimidation, selon un expert

Chinnaiah Jangam, professeur agrégé d’histoire à l’Université Carleton et spécialiste de l’Asie du Sud, a déclaré que la menace pesant sur les ressortissants indiens alléguée dans l’avis est exagérée.

“Bien qu’il y ait un extrémisme de droite qui affirme [itself in Canada]je ne pense pas qu’il y ait une menace pour les minorités ici”, a déclaré Jangam à CBC News.

Il a déclaré que le public cible de l’avis n’était peut-être pas les ressortissants indiens au Canada, mais plutôt les partisans du parti nationaliste hindou au pouvoir, le Bharatiya Janata Party (BJP) et son chef, le Premier ministre indien Narendra Modi, ainsi que les critiques du BJP et de Modi à l’étranger.

“Plus important encore, la question de la déclaration a des implications nationales dans la politique indienne”, a déclaré Jangam.

“C’est pour la consommation de [Modi’s] propre base de vote en Inde, et aussi pour réprimer fondamentalement toute forme de dissidence envers l’Inde en Amérique du Nord.”

Chinnaiah Jangam, professeur au département d’histoire de l’Université Carleton, a déclaré que l’avis du gouvernement indien pourrait être une tentative de dissuader une partie de la diaspora indienne de critiquer le nationalisme hindou. (लैरी कैरी / सीबीसी)

Jangam a déclaré avoir été la cible de harcèlement et de menaces pour ses critiques du gouvernement Modi et du BJP.

Les tensions entre hindous indiens locaux et musulmans à Leicester, au Royaume-Uni, ont dégénéré en troubles la semaine dernière. La BBC rapporte que les autorités ont arrêté 47 personnes par rapport à l’incident.

Jangam a déclaré que les responsables du gouvernement indien pourraient réagir aux événements de Leicester en cherchant à réprimer les critiques sur le traitement des minorités par le gouvernement indien.

“Ils préparent une sorte de terrain”, a-t-il dit. “C’est très préoccupant.”