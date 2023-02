Le gouvernement indien du documentaire de la BBC ne veut pas que les gens voient

Rien n’est étranger27:41Le gouvernement indien du documentaire de la BBC ne veut pas que les gens voient

Des étudiants universitaires de toute l’Inde ont protesté contre la suppression par le gouvernement d’un documentaire de la BBC récemment publié sur le Premier ministre Narendra Modi. Il s’agit de son rôle dans les émeutes du Gujarat de 2002, où plus d’un millier de personnes ont été tuées, pour la plupart des musulmans.

Le gouvernement indien a supprimé le documentaire en utilisant des pouvoirs d’urgence, découlant d’une loi informatique qu’il a créée en 2021 et qui permet la suppression de contenus en ligne considérés comme faux ou faux par le gouvernement, ou considérés comme une menace pour l’ordre public.

Cette semaine sur Rien n’est étranger, nous entrons dans le soutien et la réaction de Modi en fermant les projections du documentaire de la BBC et ce que cela dit sur les préoccupations croissantes concernant la censure et la liberté d’expression dans le pays.

Avec:

