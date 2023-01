Le gouvernement indien du BJP tente de supprimer le documentaire de la BBC sur Modi

Commentez cette histoire Commenter

NEW DELHI – Le film avait déjà été interdit, les publications sur les réseaux sociaux censurées. Maintenant, les étudiants se sont blottis sans lumière ni électricité autour de smartphones lumineux pour regarder ce que leur gouvernement avait considéré comme de la propagande étrangère subversive. Chine? Non. Ils étaient en Inde, apparemment la plus grande démocratie du monde, et regardaient la BBC.

Au cours de la semaine dernière, le gouvernement indien a lancé une campagne extraordinaire pour empêcher ses citoyens de visionner un nouveau documentaire du diffuseur britannique qui explore le rôle présumé du Premier ministre Narendra Modi dans une émeute meurtrière de 2002 qui a vu plus de 1 000 personnes – principalement des musulmans – tués .

Les autorités indiennes, invoquant les pouvoirs d’urgence, ont ordonné la censure des extraits du documentaire sur les plateformes de médias sociaux, notamment YouTube et Twitter. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fustigé la production de la BBC comme une “pièce de propagande” faite avec un “état d’esprit colonial”. Un ministre subalterne du Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi a déclaré que regarder le film équivalait à une « trahison ».

Mardi soir, les autorités ont coupé l’électricité dans la salle du syndicat des étudiants de la prestigieuse université Jawaharlal Nehru de New Delhi pour tenter d’empêcher la projection du film – une décision qui n’a fait qu’inciter des étudiants provocants à travers le pays à essayer d’organiser plus de visionnements.

Lorsque les étudiants d’un autre collège de la capitale indienne – l’Université Jamia Millia Islamia – ont annoncé mercredi leur intention de voir le film, la police de Delhi est intervenue pour arrêter les organisateurs. Des rangs de policiers anti-émeute armés de gaz lacrymogènes ont également été dépêchés sur le campus, selon des témoins et des photos de smartphones qu’ils ont partagés.

Au total, les mesures remarquables prises par le gouvernement semblaient renforcer un point central de la série de la BBC : que la plus grande démocratie du monde glissait vers l’autoritarisme sous Modi, qui a accédé au pouvoir national en 2014 et a été réélu en 2019 sur une plate-forme nationaliste hindoue. .

Raman Jit Singh Chima, directeur de la politique Asie-Pacifique du groupe de défense des droits numériques Access Now, a déclaré que l’épisode devrait “accorder plus d’attention” à la “situation dangereuse” d’érosion des libertés civiles en Inde. Le gouvernement est devenu “beaucoup plus efficace et agressif” en bloquant le contenu pendant les moments de controverse politique nationale, a-t-il déclaré.

“Comment est-il acceptable pour l’Inde, en tant que démocratie, d’ordonner une telle censure du Web dans le pays ?” dit Chima. “Vous devez considérer cet incident comme faisant partie d’une vague cumulative de censure.”

La controverse a débuté le 17 janvier, lorsque la BBC a diffusé la première partie de son documentaire en deux parties, “India: The Modi Question”.

Dans le premier segment d’une heure, la BBC s’est concentrée sur le début de carrière du dirigeant indien et son ascension au sein de l’influente organisation nationaliste hindoue, la Rashtriya Swayamsevak Sangh. Il s’est concentré sur son mandat à la tête du Gujarat, un État qui a éclaté en violence en 2002 à la suite du meurtre de 59 pèlerins hindous dans un incendie de train. Les meurtres ont été imputés aux auteurs musulmans et les foules hindoues ont riposté en se déchaînant dans les communautés musulmanes.

Dans son documentaire, la BBC a découvert des câbles diplomatiques britanniques de 2002 qui comparaient le paroxysme du meurtre, du viol et de la destruction de maisons à un « nettoyage ethnique » des musulmans du Gujarat. Les responsables britanniques ont également conclu que la violence de la foule avait été planifiée à l’avance par des groupes nationalistes hindous “sous la protection du gouvernement de l’État” et ont en outre suggéré que Modi était “directement responsable” du “climat d’impunité” qui a conduit à son déclenchement, selon le documentaire. .

Alors que le film a révélé l’existence des câbles diplomatiques pour la première fois, il n’a formulé aucune allégation révolutionnaire contre le dirigeant indien. Pendant deux décennies, Modi a été suivi par des critiques selon lesquelles il aurait laissé les émeutes faire rage, et c’est en 2013 qu’un panel de la Cour suprême indienne a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour le poursuivre.

En 2005, le département d’État a refusé à Modi un visa américain en raison de son rôle présumé dans les émeutes – bien qu’il ait ensuite été accueilli par les administrations américaines successives qui le considéraient comme un pivot de la politique étrangère américaine en Asie.

Modi a toujours nié tout acte répréhensible lié à sa gestion des événements de 2002.

Le documentaire a été diffusé la semaine dernière uniquement en Grande-Bretagne et non en Inde, mais la réponse du gouvernement Modi a été rapide et véhémente.

Le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a fustigé la BBC pour avoir produit “un article de propagande conçu pour promouvoir un récit particulier discrédité”. Il a accusé le radiodiffuseur de maintenir un programme politique et un “état d’esprit colonial continu”.

Un conseiller du ministère indien de l’Information et de la Radiodiffusion, Kanchan Gupta, a également annoncé que ce ministère avait publié une directive en vertu d’une loi de 2021 pour censurer toutes les publications sur les réseaux sociaux partageant le documentaire.

“Les vidéos partageant la propagande hostile de BBC World et les ordures anti-indiennes, déguisées en” documentaire “sur YouTube, et les tweets partageant des liens vers le documentaire de la BBC ont été bloqués en vertu des lois et règles souveraines de l’Inde”, a déclaré Gupta dans un tweet. Il a ajouté que YouTube et Twitter, récemment acquis par Elon Musk, se sont conformés aux ordres.

Dans un communiqué, la BBC a déclaré que son documentaire avait fait l’objet de « recherches rigoureuses » et que le gouvernement indien a refusé de commenter l’article.

Le week-end, les Indiens ne pouvaient partager le film que sur Telegram, une application de messagerie cryptée, et regarder des copies stockées sur des services cloud ou sur des clés physiques.

Mardi soir, les étudiants se sont réunis à l’Université Jawaharlal Nehru de New Delhi pour une projection largement annoncée à 21 heures, défiant les avertissements des administrateurs de l’université d’annuler l’événement sous peine de sanctions disciplinaires. Des centaines d’étudiants ont afflué vers le syndicat étudiant, pour être déjoués 30 minutes avant l’heure prévue lorsque l’électricité a été coupée, plongeant la salle dans l’obscurité, a déclaré Anagha Pradeep, doctorante en sciences politiques.

Au lieu de visionner le documentaire sur un projecteur, ils ont partagé des liens pour télécharger le film sur leur téléphone pour le regarder en groupe, a-t-elle déclaré.

Peu de temps après, des étudiants ont été attaqués par des membres de l’aile jeunesse du groupe nationaliste hindou RSS, a déclaré Pradeep. Les administrateurs de l’université ont attribué la panne de courant à une ligne électrique défectueuse, selon les médias locaux.

Mercredi, des groupes d’étudiants du Kerala dans le sud de l’Inde au Bengale occidental à l’est avaient annoncé leur intention d’organiser des visionnements. À l’Université Jamia Millia Islamia de Delhi, les administrateurs ont arrêté tous les rassemblements non autorisés après que la police a arrêté plusieurs étudiants pour avoir projeté de projeter le documentaire, ont rapporté les médias locaux.

Aishe Ghosh, la dirigeante du syndicat étudiant JNU, a déclaré que le recul des campus montrait que l’Inde “respirait encore [as] une démocratie ».

“Quel est le problème si un grand nombre d’Indiens le voient?” Ghosh a déclaré par téléphone mercredi depuis l’intérieur d’une station de métro où elle se cachait pour éviter d’être arrêtée.