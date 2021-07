Le gouvernement indien dénonce une étude « audacieuse » qui suggère que le nombre de morts de Covid dans le pays est 10 fois plus élevé que ce qui est officiellement rapporté

La déclaration intervient après que le Center for Global Development (CGD) a affirmé que le nombre de décès dus à une pandémie en Inde pourrait être de 3 à 4,7 millions de personnes, soit environ 10 fois plus que le chiffre officiel de 400 000. Le chiffre du groupe était basé sur les données sur les décès en excès couvrant janvier 2020 à juin 2021.

Le groupe de réflexion a fait valoir que la véritable ampleur de la pandémie est « catastrophiquement pire » que les autorités indiennes ne le reconnaissent, car les hôpitaux surchargés ont sous-estimé les décès et ont eu du mal à fournir des informations précises.

En réponse au rapport, le gouvernement indien a fustigé les chercheurs pour avoir fait un « hypothèse audacieuse » sur les données de surmortalité et disant qu’ils avaient ignoré des facteurs cruciaux, tels que l’origine ethnique, la constitution génomique, la race, l’exposition antérieure à des virus et l’immunité potentielle dans toute la population.

Dans une déclaration jeudi, le gouvernement a déclaré que l’étude était « non basé sur des faits et totalement fallacieux », car il avait supposé que tous les décès excessifs étaient dus au coronavirus plutôt qu’à d’autres causes.

Citant leur « stratégie approfondie de recherche des contacts » et des capacités de test, le gouvernement indien a ajouté que « il est peu probable qu’il manque des morts » même si certains cas ne sont pas détectés.

Cependant, le gouvernement a également ajouté la mise en garde que le ministère de la Santé « ne compile et ne publie que les données envoyées par les gouvernements des États », et a appelé les responsables régionaux à s’assurer qu’ils enregistrent correctement les décès dus à la pandémie.

La confiance de l’administration Modi dans son nombre de cas et de décès de Covid vient même si les États fortement touchés, tels que le Maharashtra, le Bihar et le Madhya Pradesh, ont rétrospectivement augmenté leur nombre de morts.

