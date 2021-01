WhatsApp, le service de messagerie appartenant à Facebook, a commencé à promouvoir une nouvelle politique de confidentialité plus tôt ce mois-ci. Il a déclaré que certaines données utilisateur seront partagées avec d’autres sociétés Facebook, mais en raison du contrecoup, les changements ont été reportés du 18 février au 15 mai, et maintenant la société fait face à des défis juridiques.

L’un d’eux vient d’Inde, où le ministère de l’électronique et des technologies de l’information a publié une lettre fortement rédigée, comme le disent certains médias indiens, affirmant que «les changements unilatéraux ne sont ni justes ni acceptables».

Le gouvernement indien a rappelé que le pays d’Asie du Sud a la plus grande base d’utilisateurs au monde et que la nouvelle politique de confidentialité «soulève de graves préoccupations concernant les implications pour le choix et l’autonomie des citoyens indiens». Selon le ministère, les nouvelles conditions de service ne respectent pas correctement les citoyens indiens, quoi que cela signifie.

La lettre arrive un jour après que la Haute Cour de Delhi a déclaré que les utilisateurs ne sont pas obligés d’utiliser l’application et qu’ils peuvent la désinstaller – son utilisation est une action volontaire qui ne nécessite pas d’intervention du tribunal. Le tribunal est même allé plus loin et a déclaré que «même Google Maps capture toutes vos données et les stocke».

Les représentants de WhatsApp et de Facebook ont ​​également déclaré que le procès n’avait aucun fondement. Les messages de discussion privés entre la famille et les amis resteraient cryptés et ne seraient pas stockés par WhatsApp, et cette position ne change pas dans le cadre de la nouvelle politique de confidentialité.

